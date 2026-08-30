سپهری: ۵ هزار میلیارد تومان برای رفع کمبود مدارس تهران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، با تأکید بر ضرورت توجه به تراکم دانش‌آموزی و نیاز استان تهران به توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: با هدف ارتقای سرانه‌های آموزشی و رفع کمبودهای موجود، طی دو سال اخیر بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از محل تجمیع منابع ملی، استانی، مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت خیرین هزینه شده است.

وی در تشریح منابع مالی تأمین‌شده افزود: از مجموع اعتبارات هزینه‌شده، ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع استانی، یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، یک‌هزار میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از محل مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تأمین و اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: علاوه بر این منابع، از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در استان، شهرداری‌ها، نهادهای حاکمیتی و اداره‌کل راه و شهرسازی نیز تعهدات ارزشمندی برای اجرای پروژه‌های آموزشی اخذ شده است.

سپهری خاطرنشان کرد: پروژه‌های حاصل از این تعهدات در مراحل مختلف عملیات اجرایی قرار دارند و روند پیشرفت فیزیکی آنها با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی و مشارکت دستگاه‌ها و خیرین می‌تواند روند توسعه فضاهای آموزشی و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در استان تهران را شتاب بخشد.