طرحهای برگزیده پارک فناورزی خوزستان 200 میلیون تومان تسهیلات می گیرند

محمد جواد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکتهایی که در مرکز رشد فناوری موفق به ساخت مصنوع و تولید شوند و بتوانند ایده خود را تجاری کرده به فروش برسانند در ارزیابیهای مالی و تجاری موفق خواهند بود.

وی افزود: در مرکز رشد شرکتهای دانش بنیان و صاحبان طرحهایی شناسایی شده اند که در عرصه ملی در حوزه خرما و تجاری سازی آن در حال فعالیت هستنند که طرح آنها در خوشه صنعتی خرمای خوزستان کاربرد دارد.



سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: در مکاتباتی که برای معرفی طرحهای برگزیده پارکهای سراسر کشور انجام می شود می توانیم با نگاه ویژه سهمیه خوزستان را افزایش دهیم که به این شرکتها 200 تا 300 میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد.



وی پیشنهاد کرد صاحبان ایده و شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری در فراخوان طرحهای منتخب پارکهای علم و فناوری و نیز جشنواره علم تا عمل شرکت کرده و طرح و ایده خود را ارائه دهند.



قاسمی گفت: برای برخی طرحها که نیاز به قطعه سازی دارند می توان با شهرک تحقیقاتی اصفهان وارد مذاکره شد زیرا امکان ساخت پیچیده ترین قطعات در آنجا وجود دارد تا قطعه مورد نظر ساخته شود و هزینه آن از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین و پرداخت شود.



وی همچنین بر لزوم ایجاد مرکز رشد تخصصی خرما در خوزستان تاکید کرد وگفت: ایجاد مرکز رشد تخصصی خرما به مسئولیت پارک علم و فناوری خوزستان مورد تائید ماست و برای تاسیس و راه اندازی این مرکز در سال 91 از پارک علم و فناوری حمایت مالی می کنیم.



قاسمی گفت: در سال جاری از سوی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 180 میلیون تومان به شرکت پویان قطعه خوزستان و70 میلیون تومان به شرکت نوریان سازه حمایت مالی به صورت قرض الحسنه بدون کارمزد اعطا شده است. همچنین اعطای 100 میلیون تومان به شرکت ایستا طرح سیستم از دیگر شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری خوزستان به تصویب رسیده که به زودی پرداخت می شود.