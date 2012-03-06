همکاری سازمانهای خوزستان با پارک علم وفناوری مطلوب نیست

بابک مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال 83 با راه اندازی مرکز رشد فناوری دانشگاه شهید چمران تاکنون 51 شرکت که صاحب ایده بودند پذیرش شدند که از میان آنها تنها 14 شرکت موفق نبودند و علت آن هم این بود که در زمینه مزیتهای نسبی استان فعالیت نمی‌کردند.

مختاری ادامه داد: صنایع بزرگ استان به استثنای ملی حفاری همکاری خوبی با پژوهشگران استان نشان نمی دهند برای مثال پتروشیمی اصلا با پژوهشگران استان همکاری ندارد و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز مطلوب ما نیست. اما در مقابل، سازمانی مانند جهاد کشاورزی با اینکه رقم اعتبارات آنها از شرکتهای نفتی بسیار پائین تر است ارتباط زیادی به لحاظ پژوهشی دارند.



به گفته وی، شرکت‌ شهرکهای صنعتی خوزستان سه قرارداد با مرکز رشد در بخش خوشه های صنعتی دارد این درحالی است که بودجه پژوهشی این سازمان رقم چندان بالایی نیست.



مختاری تاکید کرد: با توجه به سیاست وزارت علوم و دفتر مرکزی پارکها مبنی بر راه اندازی مراکز رشد تخصصی در صورتی که این سازمانها و دستگاه ها در سطح استان همکاری کنند شاهد راه اندازی مراکز رشد تخصصی خواهیم بود و مشکلی برای تاسیس این مراکز نیست.



وی با بیان اینکه در برنامه پنج ساله اول توسعه پارک، در حوزه کشاورزی که جزو اولویتهای ما به شمار می رود، راه اندازی مرکز رشد تخصصی خرما اهمیت به سزایی دارد، عنوان کرد: در این زمینه احساس مسئولیت می کنیم و آمادگی داریم به عنوان یک سازمان، متولی حل چالشهای صنعت خرما به لحاظ علمی و تکنولوژیکی باشیم.



رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با بیان اینکه در کانون خرما نقش خوزستان با وجود جایگاه اول آن در تولید این محصول استراتژیک به خوبی دیده نشده، گفت: تا جایی که مقررات وشرایط اجازه دهد مشکلی برای حمایت از صنعت خرما نداریم.