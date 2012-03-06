گینگریچ خواستار نابودی ایران در صورت بستن تنگه هرمز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیوت گینگریچ گفت که در صورتی که ایران مهمترین آبراه خاورمیانه را ببندد باید پاسخ کوبنده و قاطعی دریافت کند.

وی افزود: اگر ایران تنگه هرمز، که روزانه 20 درصد از نفت جهان از آن عبور می کند، ببندد؛ آمریکا باید علیه آن کشور اعلان جنگ کند.

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا که در راستای تبلیغات انتخاباتی، در تنسی صحبت می کرد، افزود: ما باید به آرامی و با قاطعیت نشان دهیم که هرگونه تهدید برای بستن هرمز به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد و ما دولت ایران را نابود می کنیم.

این عضو لابی صهیونیستی ضمن انتقاد از سیات خارجی اوباما آن را "بازی کودکانه" توصیف کرد و افزود: آنچه که باید آنها [دولت آمریکا] در واشنگتن درباره آن بحث کنند تجدید نظر اساسی در کل استراتژی ما در خاورمیانه است که این استراتژی باید این حقیقت را در نظر داشته باشد که ایرانی ها در حال تمرین برای بستن تنگه هرمز هستند.

با اوج گرفتن رقابت های انتخاباتی درون حزبی در میان جمهوری خواهان، برخی از کاندیداها تلاش می کنند که با بهره گرفتن از صجبت‏های آتشین، حمایت لابی صهیونیستی را جلب کنند.