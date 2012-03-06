ناخرسندی مردم قطر از سیاستهای ضد سوری آل ثانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل به نقل از "احمد القبیسی" متخصص زیبایی همسر امیر قطر آورده است : قطر و رسانه های آن به ابزار فتنه افکنی در منطقه عربی تبدیل شده است.

پایگاه مذکور می افزاید: قطر همسو با آمریکا و صهیونیزم بین الملل به بی ثباتی در کشورهای عربی دامن می زند و توطئه های طراحی شده را به اجرا درمی آورد.

این پایگاه نوشت : القبیسی که مدت هشت سال در خدمت خاندان حاکم بر قطر بوده است، از توطئه های دوحه علیه سوریه و استفاده ابزاری از شبکه الجزیره برای ایجاد فتنه افکنی در سوریه ابراز شگفتی می کند.

پایگاه فوق می افزاید: وی همچنین از بی توجهی این شبکه به انقلابهای واقعی دیگر در منطقه از جمله انقلاب مردم بحرین و نیز پوشش ندادن وقایع قطر و عربستان سعودی انتقاد کرد.

این پایگاه بیان کرد: متخصص زیبایی همسر امیر قطر تحت هیچ شرایطی به قطر باز نمی گردد. وی از علاقه مردم قطر به سوریه و کشورهای عربی و ناخرسندی آنها از نقش فتنه افکنانه مقامات این کشور و ابزار آن یعنی شبکه الجزیره سخن می گوید.

پایگاه مذکور می افزاید: القبیسی الجزیره و شبکه های عربی مغرض را مسئول ادامه خونریزی ها در سوریه می داند و معتقد است که روزی آنها به خاطر این اقدام خود مجازات می شوند.

این پایگاه نوشت : القبیسی از تهدیدها و فشارهای مقامات قطری برای فاش نکردن اسرار این کشور کوچک سخن به میان آورده است.