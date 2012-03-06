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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

النخیل بیان کرد؛

ناخرسندی مردم قطر از سیاستهای ضد سوری آل ثانی

ناخرسندی مردم قطر از سیاستهای ضد سوری آل ثانی

یک پایگاه عرب زبان به نقل از پزشک زیبایی همسر امیر قطر ضمن انتقاد از دخالتهای دوحه در امور داخلی کشورهای عربی به ویژه سوریه، به ناخرسندی مردم این کشور از سیاستهای حاکمان خود اذعان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل به نقل از "احمد القبیسی" متخصص زیبایی همسر امیر قطر آورده است : قطر و رسانه های آن به ابزار فتنه افکنی در منطقه عربی تبدیل شده است.

پایگاه مذکور می افزاید: قطر همسو با آمریکا و صهیونیزم بین الملل به بی ثباتی در کشورهای عربی دامن می زند و توطئه های طراحی شده را به اجرا درمی آورد.

این پایگاه نوشت : القبیسی که مدت هشت سال در خدمت خاندان حاکم بر قطر بوده است، از توطئه های دوحه علیه سوریه و استفاده ابزاری از شبکه الجزیره برای ایجاد فتنه افکنی در سوریه ابراز شگفتی می کند.

پایگاه فوق می افزاید: وی همچنین از بی توجهی این شبکه به انقلابهای واقعی دیگر در منطقه از جمله انقلاب مردم بحرین و نیز  پوشش ندادن وقایع قطر و عربستان سعودی انتقاد کرد.

این پایگاه بیان کرد: متخصص زیبایی همسر امیر قطر تحت هیچ شرایطی به قطر باز نمی گردد. وی از علاقه مردم قطر به سوریه و کشورهای عربی و ناخرسندی آنها از نقش فتنه افکنانه مقامات این کشور و ابزار آن یعنی شبکه الجزیره سخن می گوید.

پایگاه مذکور می افزاید: القبیسی الجزیره و شبکه های عربی مغرض را مسئول ادامه خونریزی ها در سوریه می داند و معتقد است که روزی آنها به خاطر این اقدام خود مجازات می شوند.

این پایگاه نوشت : القبیسی از تهدیدها و فشارهای مقامات قطری برای فاش نکردن اسرار این کشور کوچک سخن به میان آورده است.

کد مطلب 1553480

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