به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تجربه رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران، بر ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی برای کاهش مصرف سوخت و کنترل انتشار آلاینده‌های هوا تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: تجربه رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران نشان داد ایجاد مشوق برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند سهم سفرهای عمومی را افزایش و وابستگی به خودروهای شخصی را کاهش دهد.

وی افزود: کاهش تردد خودروهای شخصی، به‌ویژه در معابر پرترافیک، می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌هایی مانند ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسیدکربن و ترکیبات آلی فرار کمک کند.

عباس‌نژاد با اشاره به فرارسیدن نیمه دوم سال ادامه داد: در ماه‌های سرد سال و همزمان با افزایش احتمال پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها، مدیریت تقاضای سفر و کاهش انتشار از منابع متحرک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران عنوان کرد: در شرایط سکون و پایداری جو، آلاینده‌های منتشرشده از منابع مختلف، به‌ویژه منابع متحرک، با سرعت کمتری از محدوده شهری خارج می‌شوند و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطح تنفسی شهروندان افزایش می‌یابد.

وی گفت: در شرایط اضطرار آلودگی هوا، مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت همزمان و هماهنگ اجرا شود و تقویت و تسهیل استفاده از حمل‌ونقل عمومی یکی از اقدامات مهم در مدیریت منابع متحرک انتشار آلودگی است.

عباس‌نژاد افزود: فراهم کردن دسترسی آسان‌تر، ارزان‌تر و گسترده‌تر شهروندان به مترو و اتوبوس می‌تواند استفاده از خودروهای شخصی را کاهش داده و به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک کند.

وی تأکید کرد: رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به‌تنهایی راهکار کامل حل معضل آلودگی هوای تهران نیست و باید در کنار توسعه و نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس، کاهش سرفاصله حرکت، ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت ترافیک، کنترل معاینه فنی و برخورد با خودروهای آلاینده دنبال شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که با داده‌های دقیق و قابل پایش همراه باشند و میزان تغییر در سفرهای حمل‌ونقل عمومی، تردد خودروهای شخصی، صرفه‌جویی سوخت و غلظت آلاینده‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

وی در پایان گفت: با توجه به احتمال افزایش روزهای ناسالم هوا در نیمه دوم سال، هر اقدامی که سهم حمل‌ونقل عمومی را افزایش و سفر با خودروی شخصی را کاهش دهد، از منظر مدیریت آلودگی هوا اهمیت دارد و باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.