جذب ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، در جلسه کمیته فنی تسهیلات مشاغل خانگی استان کرمان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد از جذب بیش از ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته و پرداخت تسهیلات به ۲۱۰۰ نفر خبر داد و گفت: اعتبارات امسال ۵۰ درصد افزایش یافته و پرداخت از هفته آینده با اولویت بانوان و طرح‌های پشتیبان آغاز می‌شود

وی با اشاره به عملکرد موفق سال گذشته، افزود: بیش از ۹۰ درصد اعتبارات مشاغل خانگی سال ۱۴۰۴ در استان کرمان جذب و به ۲۱۰۰ نفر تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز اعتبارات نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که زمینه‌ساز توسعه چشمگیر این بخش در استان کرمان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تأکید بر کیفیت‌بخشی به اشتغال‌زایی در سال جاری، از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات از هفته آینده خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با سرانه‌های تعیین‌شده در حوزه‌هایی مانند قالی‌بافی، برنامه‌های خود را عملیاتی کنند.

ابراهیمی، با اشاره به موفقیت طرح‌های پشتیبان در سال گذشته که به تولید و صادرات انجامید، بر استمرار این مدل تسهیلات در سال جاری تأکید کرد.

وی همچنین بر برگزاری مستمر جلسات کمیته فنی هر ۱۵ روز و رفع موانع بانکی، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان کرمان، برای تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با هماهنگی بیشتر، پرداخت‌های تسهیلات در سال ۱۴۰۵ به بالای ۹۰ درصد برسد.