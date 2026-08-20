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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

جذب ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان کرمان

جذب ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان کرمان

کرمان- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، از جذب بیش از ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته و پرداخت تسهیلات به بیش از ۲ هزار نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، در جلسه کمیته فنی تسهیلات مشاغل خانگی استان کرمان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد از جذب بیش از ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته و پرداخت تسهیلات به ۲۱۰۰ نفر خبر داد و گفت: اعتبارات امسال ۵۰ درصد افزایش یافته و پرداخت از هفته آینده با اولویت بانوان و طرح‌های پشتیبان آغاز می‌شود

وی با اشاره به عملکرد موفق سال گذشته، افزود: بیش از ۹۰ درصد اعتبارات مشاغل خانگی سال ۱۴۰۴ در استان کرمان جذب و به ۲۱۰۰ نفر تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز اعتبارات نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که زمینه‌ساز توسعه چشمگیر این بخش در استان کرمان است.

جذب ۹۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان کرمان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تأکید بر کیفیت‌بخشی به اشتغال‌زایی در سال جاری، از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات از هفته آینده خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با سرانه‌های تعیین‌شده در حوزه‌هایی مانند قالی‌بافی، برنامه‌های خود را عملیاتی کنند.

ابراهیمی، با اشاره به موفقیت طرح‌های پشتیبان در سال گذشته که به تولید و صادرات انجامید، بر استمرار این مدل تسهیلات در سال جاری تأکید کرد.

وی همچنین بر برگزاری مستمر جلسات کمیته فنی هر ۱۵ روز و رفع موانع بانکی، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان کرمان، برای تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با هماهنگی بیشتر، پرداخت‌های تسهیلات در سال ۱۴۰۵ به بالای ۹۰ درصد برسد.

کد مطلب 6922484

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