به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در لفاظی جدید خود علیه ایران مدعی شد که سیاست خصمانه واشنگتن باعث می‌شود ایران با بزرگترین انزوای اقتصادی در تاریخ روبرو شود.

وی مدعی شد که زمان آن رسیده هم پیمانان ایران و دیگر کشورهای جهان دست از تعامل با نظام حاکم بر ایران بردارند.

بسنت بدون اشاره به ناکامی آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز مدعی شد که این کشور کنترل تنگه را به دست دارد و مقادیر زیادی از نفت از این منطقه عبور می‌کند.

وی در ادامه لفاظی‌های خود گفت: ما شدیدترین تحریم‌ها را بر ایران تحمیل می‌کنیم و این اقدام باعث فروپاشی نظام خواهد شد!

بسنت همچنین ادعا کرد: اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم، احتمالا دیگر شاهد ازسرگیری گسترده عملیات نظامی نخواهیم بود.

این وزیر آمریکایی در ادامه تقلای کشورش برای کاهش قیمت نفت در اثر جنگ افروزی علیه ایران مدعی شد که قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا نیز از اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله خبر داد.

لازم به ذکر است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی از اقدامات اقتصادی خصمانه شدید علیه ایران خبر داده است.