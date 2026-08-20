 یک کشته و ۳ مصدوم در پی برخورد دو خودرو در محور راور- کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خادمی پور، عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در ساعت ۱۳:۵۴ امروز، حادثه تصادف دو خودروی سواری پژو پارس و پراید در محور راور-کرمان، محدوده دو راهی دارستان، به مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس کرمان اعلام شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس منطقه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان فوریت‌های پزشکی، متأسفانه در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، در دم جان باخت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: همچنین ۳ مصدوم دیگر این حادثه که شامل دو مرد، یک زن و یک کودک در رده سنی ۱۳ تا ۴۴ سال بودند، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در صحنه حادثه، توسط تیم‌های عملیاتی امدادرسانی شدند.

خادمی پور، افزود: یکی از مصدومان «مرد ۲۳ ساله» به صورت سرپایی در محل درمان و سایر مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) راور منتقل شدند و حال عمومی تمامی مصدومان منتقل شده به بیمارستان مساعد گزارش شده است.

وی ادامه داد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌ زدگی، سفری ایمن را برای خود و سایر هموطنان رقم بزنند.