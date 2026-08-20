۱۹۲ شالیکوبی در آمل فعال است

محمد هادیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار کرد: در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و ایجاد شفافیت در فرآیند تبدیل شلتوک، پایش واحدهای شالیکوبی شهرستان آغاز شده و تاکنون ۴۷ واحد مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
وی افزود: در این بازدیدها، میزان شالی و برنج موجود در انبارها، نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و همچنین نصب نرخنامه مصوب در محل واحدها بررسی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی آمل تأکید کرد: شالیکوبیها موظفند کارمزد خدمات خود را مطابق تعرفههای ابلاغی دریافت کنند و هرگونه دریافت وجه مازاد بر نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
هادیزاده با بیان اینکه این نظارتها تا پایان فصل برداشت ادامه دارد، گفت: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقوق کشاورزان، افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و فرآوری برنج و جلوگیری از هرگونه تخلف در واحدهای شالیکوبی است.
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