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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

۱۹۲ شالیکوبی در آمل فعال است

۱۹۲ شالیکوبی در آمل فعال است

آمل - مدیر جهاد کشاورزی آمل از فعالیت ۱۹۲ واحد شالیکوبی در شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها زیر نظارت بازرسان تنظیم بازار قرار گرفته تا از دریافت کارمزدهای غیرمجاز جلوگیری شود.

محمد هادی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار کرد: در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و ایجاد شفافیت در فرآیند تبدیل شلتوک، پایش واحدهای شالیکوبی شهرستان آغاز شده و تاکنون ۴۷ واحد مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این بازدیدها، میزان شالی و برنج موجود در انبارها، نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و همچنین نصب نرخ‌نامه مصوب در محل واحدها بررسی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل تأکید کرد: شالیکوبی‌ها موظفند کارمزد خدمات خود را مطابق تعرفه‌های ابلاغی دریافت کنند و هرگونه دریافت وجه مازاد بر نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

هادی‌زاده با بیان اینکه این نظارت‌ها تا پایان فصل برداشت ادامه دارد، گفت: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقوق کشاورزان، افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و فرآوری برنج و جلوگیری از هرگونه تخلف در واحدهای شالیکوبی است.

کد مطلب 6922479

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