به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی، ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از طرح ملی «هم‌آوا» اظهار کرد: فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز صنعت یکی از چالش‌های نظام آموزش عالی است و این طرح با هدف رفع این فاصله و حرکت از دانش‌محوری به سمت مهارت‌محوری طراحی شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، هر دانش‌آموخته باید دست‌کم یک مهارت مورد نیاز صنعت یا دستگاه‌های اجرایی را کسب کند و وزارت علوم نیز موظف شده است ۴۰ درصد آموزش‌های رسمی را به سمت آموزش‌های مهارت‌محور هدایت کند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: در طرح «هم‌آوا»، سازمان‌ها و صنایع نیازهای تخصصی خود را اعلام می‌کنند و دانشگاه با مشارکت آنها، برنامه درسی دوره کارشناسی را تا سقف ۴۰ واحد متناسب با نیازهای واقعی بازار کار بازطراحی می‌کند. دانشجویان نیز بخشی از آموزش‌های تخصصی، کارآموزی و کارورزی خود را در محیط واقعی کار می‌گذرانند.

۱۸۰ منتور صنعتی و بازاری و ۱۴ کارگزار تخصصی در کنار دانشجویان قرار می‌گیرند

محمدنبی شیهکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم نیز در این آیین گفت: طرح «هم‌آوا» در ۶ دانشگاه منتخب آغاز شده و دانشجویان از ماه سوم وارد چرخه کارآموزی در محیط واقعی صنعت می‌شوند و از مزایایی همچون دریافت درآمد حداقلی و پوشش بیمه برخوردار خواهند شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح، ۱۸۰ منتور صنعتی و بازاری و ۱۴ کارگزار تخصصی در کنار دانشجویان قرار می‌گیرند و ۶ دانشگاه منتخب به شبکه ملی «زیست‌بوم» متصل شده‌اند تا مسیر ارتباط دانشجویان با صنعت، بازار و فرصت‌های نوآوری تسهیل شود.

شیهکی ادامه داد: دانشجویان پس از گذراندن این مسیر می‌توانند وارد چرخه حمایت‌های فناوری و گرنت‌های پارک‌های علم و فناوری شوند؛ ظرفیتی که با وجود ۶۰ پارک فناوری، ۲۹۰ مرکز رشد و ۴۴ صندوق در کشور، می‌تواند زمینه مناسبی برای تبدیل ایده‌های دانشجویی به کسب‌وکار و اشتغال فراهم کند.

وی با اشاره به انتخاب دانشگاه سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مراکز پایلوت طرح گفت: اجرای «هم‌آوا» در این دانشگاه، با وجود صنعتی‌نبودن استان، می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند و الگویی قابل تعمیم برای دیگر دانشگاه‌های کشور ایجاد کند.