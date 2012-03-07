به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسقف اعظم کانتربری دکتر روان ویلیامز و پاپ بندیکت شانزدهم قرار است روز شنبه 20 اسفند ماه در صومعه سن گریگوریو ال سلیو در نزدیکی کولوسیوم در رم به برگزاری یک مراسم نیایش مشترک می پردازند.

پاپ ژان پل دوم، رهبر فقید کاتولیکها مراسم نیایش مشترکی را با رابرت رونسی در سال 1989 و جورج کارجی در سال 1996 به عنوان اسقفهای اعظم کانتربری برگزار کرده بود.

فدریکولومباردی سخنگوی واتیکان اظهار داشت این نیایش ها نشانه نزدیکی دو کلیسا به یکدیگر است.

صومعه سن گریگوریو از زمان تأسیس در زمان پاپ پاپ گریگوری ارتباط نزدیکی با کلیسای انگلیکن انگلستان داشته است.

