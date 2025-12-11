ترانزیت کالا از مرزهای زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تن رسید

  1. اقتصاد
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از افزایش ترانزیت جاده‌ای کالا به ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۶ تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جواد هدایتی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ترانزیت جاده‌ای کالا از مرزهای زمینی کشور به ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۶ تُن رسیده و این حجم از ترانزیت کالا از طریق بیش از ۴۹۶ هزار سفر ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا جابه‌جا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی، مدت، بیش از هشت میلیون و ۸۲۴ هزار تُن کالای صادراتی با انجام ۳۷۰ هزار و ۳۰۹ سفر و افزون بر یک میلیون و ۶۸۶ هزار تُن کالای ورودی با انجام ۷۶ هزار و ۶۶۶ سفر ناوگان حمل‌ونقل کالا جابه‌جا شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و تجارت با کشورهای همسایه، ادامه داد: حجم صادرات کالا از مرزهای زمینی کشورمان، گویای توانمندی‌های شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی برای گسترش تعاملات اقتصادی است.

