جزئیات تشکیل شورایعالی فضای مجازی/ مقابله با آسیبهای فضای مجازی

دکتر کامیار ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: فرمایش رهبری به نکاتی اشاره دارد که اولویت آن مربوط به بحث گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمایه گذاری هدفمند در این بخش است به نحوی که این موضوع را به عنوان یک فرصت تلقی فرمودند تا به عنوان ابزاری برای پیشرفت همه جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در کنار این بحث، موضوع صیانت از آسیبهای ناشی از فضای مجازی را هم مطرح کردند که در این راستا نیاز به سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگیهای لازم وجود دارد.

وی با بیان اینکه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند هر موضوع دیگری دارای یک سری فرصتها و تهدیدات است، اضافه کرد: نگاه غالب در تشکیل شورایعالی فضای مجازی با توجه به سوابقی که در این موضوع وجود دارد، تأکید بر وجود فرصتی است که استفاده از آن باید در جهت پیشرفت کشور باشد.

رئیس دانشگاه شاهد در مورد ضرورت تشکیل شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: اصل موضوع به لحاظ اجرایی که در حکم مقام معظم رهبری هم آمده است بحث تشکیل یک مرکز است که به لحاظ عملیاتی و اجرایی حوزه فضای مجازی را در کشور مدیریت کند.

وی گفت: ملاحظه بسیار مهم در این حکم آن است که تمام کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات طی سالهای سال و از زمانی که بحث فناوری اطلاعات در کشور مطرح شده تا به امروز دست اندرکار آن بودند در این شورا حضور خواهند داشت چرا که به دلیل فرابخشی بودن این موضوع که در یک حوزه خاص خلاصه نمی شود، این شورا می تواند بخش فناوری اطلاعات را متمرکز کند.

عضو شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه قوای مختلف در کشور و مجموعه های نهادی بسیاری به نوعی درگیر فناوری اطلاعات هستند، افزود: ضرورتا فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمی تواند باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس در حوزه مسئولیتی خود براساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند. براین اساس در برخی مواقع که در موضوعات مختلف تداخلهایی در کار پیش می آمد، نیاز به هماهنگ سازی این فضا به شدت احساس می شد که با تدبیر مقام معظم رهبری این قانون شکل گرفت.

ثقفی با اشاره به تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات که جایگاهش در دولت بود در حالیکه شورایعالی فضای مجازی فرابخشی است و ترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی و مطرح و سازمانها و دستگاههای مرتبط این حوزه تشکیل می دهند، گفت: این شورا چیزی شبیه شورایعالی انقلاب فرهنگی است به نحوی که انواع شوراها در حوزه آموزش عالی وجود دارد اما شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری کلان را در این بخش انجام می دهد.

وی با بیان اینکه مدلهای مختلفی که تاکنون در زمینه سیاستگذاری فناوری اطلاعات به کار آمد، کارآمدی کافی را نداشته اند، به مهر گفت: لذا ضرورت داشته که با یک نگاه جامع تر و مقتدرتر به این عرصه ورود شود. در واقع ترکیبی که مقام معظم رهبری در بخش حقوقی این شورا منصوب فرمودند نشاندهنده اهمیت و اهتمام ایشان به این موضوع است چرا که حضور تمامی روسای قوا در این شورا نشان می دهد که در حد یک شورا در درون دولت نمی تواند موضوع فناوری اطلاعات سیاستگذاری شود.

عضو شورایعالی فضای مجازی در مورد تشکیل مرکز ملی فضای مجازی براساس این حکم نیز گفت: با تشکیل جلسات اولیه این شورا تشکیل این مرکز نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در مورد زمان تشکیل اولین جلسه این شورا گفت : در این زمینه اطلاعی ندارم و این حکم چهارشنبه هفته گذشته به اعضا ابلاغ شده است و قاعدتا زمان تشکیل اولین جلسه آن باید از سوی دبیرخانه این شورا اعلام و شرح وظایف و اختیارات آن مشخص شود.

ثقفی به مهر گفت: دبیر شورایعالی فضای مجازی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اعضای حقیقی این شورا افرادی هستند که در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات سالها است صاحبنظر بوده و می توانند به لحاظ تخصصی بخشی از نیازهای این شورا را تامین کنند.