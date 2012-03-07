چهارشنبه آینده رئیس جمهور به نمایندگان ملت پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن زمان حضور رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان خبر داد و گفت: رئیس جمهوری روز چهارشنبه به مجلس می آید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به توافق و تفاهمی که بین مجلس و رئیس جمهوری صورت گرفت، احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجلس حاضر می شود و به سوال نمایندگان پاسخ می دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این زمان قطعی است، اظهارکرد: من مامور بودم تا با رئیس جمهوری برای تعیین زمان حضور وی مذاکره داشته باشم، پیگیری کردم و تفاهم شد که انشاء الله وی روز چهارشنبه به مجلس بیاید.

هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی (سه شنبه ۱۸ بهمن ماه)‌ ، طرح سؤال از رئیس جمهوری را اعلام وصول کرد.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم با تأکید بر اصرار نمایندگان بر طرح سؤال از رئیس جمهوری، گفته بود: مجلس ‌طبق ماده ۱۹۶ آئین‌نامه، نامه را برای رئیس جمهور ارسال کرده و وی یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخ در مجلس حاضر شود.

به موجب ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس؛ بر اساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، در صورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهوری سؤال کنند، باید سؤال خود را به ‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم کنند.

رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء کرده‏اند) از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در نخستین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس‌جمهوری ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى‏گیرد.