به گزارش خبرگزاری مهر، طی اقدامی کم‌نظیرعملیات تعویض تیوب و بازسازی دو دستگاه دیگ بخار واحد آب و برق و بخار شرکت پالایش نفت اصفهان به صورت کامل انجام می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: بازسازی کامل دیگ‌های بخار این شرکت، از دی‌ماه سال‌جاری، آغاز شده و مطابق برنامه زمان‌بندی، نخستین دیگ بخار طی هفت ماه آینده آماده راه‌اندازی می‌شود.

بنابر همین گزارش با توجه به نوع کار، حجم وزمان اجرا، انجام این پروژه درسطح کشور کم‌نظیر بوده و در حالی که در دو طرف این دیگ بخار و به فاصله چند متر سایر دیگ‌های بخار و تجهیزات دیگر درسرویس هستند، کارکنان پیمانکار و کارشناسان شرکت پالایش نفت اصفهان عملیات این پروژه را سریع و در کمترین زمان ممکن اجرایی می‌کنند.



بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و با توجه به نزدیک بودن راه‌اندازی پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه، در نظر است ۴ دستگاه ازدیگ‌های بخار واحد آب و برق و بخار به صورت پی در پی بازسازی شده و درسرویس قرارگیرند.

گفتنی است در شرکت پالایش نفت اصفهان ۶ دیگ بخار با ظرفیت ۲۲۷ تن در حال فعالیت است.