فرماندار پاوه: همه امکانات برای مهار آتش بوزین و مرخیل بسیج شد

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرستان برای مهار آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل و محدوده ترگاران در بخش باینگان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع این حریق، ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه با تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط و بسیج امکانات موجود، عملیات مهار و کنترل آتش‌سوزی را در دستور کار قرار داده است.



فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه افزود: این آتش‌سوزی بر اثر وقوع رعد و برق ایجاد شده و متأسفانه حریق در چند نقطه به‌صورت همزمان رخ داده است که تاکنون بخش‌هایی از آتش مهار شده و عملیات برای کنترل سایر نقاط همچنان ادامه دارد.



وی با اشاره به گستردگی حریق در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل و محدوده ترگاران تصریح کرد: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه، پوشش طبیعی و صعب‌العبور بودن بخش‌هایی از محدوده، حجم آتش‌سوزی قابل توجه است و نیروهای حاضر در منطقه برای دسترسی به کانون‌های حریق و مهار آتش با شرایط بسیار سختی مواجه هستند.



الماسی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروهای امدادی و خدماتی و همچنین نیروهای مردمی و انجمن‌های محیط‌زیستی در عملیات مهار آتش مشارکت دارند و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود از گسترش بیشتر حریق جلوگیری شود.



فرماندار پاوه با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، دستگاه‌های عضو ستاد بحران و نیروهای مردمی و انجمن‌های محیط‌زیستی گفت: نیروهای مردمی همواره در زمان وقوع بحران‌ها پیشگام بوده‌اند و حضور و همکاری آنان در کنار نیروهای تخصصی و امدادی، نقش مهمی در کنترل حوادث و کاهش خسارات دارد.



وی همچنین از پیگیری و رایزنی با مسئولان استانی برای تقویت امکانات و اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر به منطقه خبر داد و افزود: رایزنی‌ها با مجموعه مدیریت استان برای دریافت کمک‌های بیشتر و پشتیبانی از عملیات مهار آتش‌سوزی در حال انجام است.



رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و سخت‌گذر بودن منطقه، تقویت توان عملیاتی و تأمین تجهیزات و نیروی بیشتر برای تسریع در روند مهار حریق ضروری است و این موضوع از طریق مسئولان استانی در حال پیگیری است.



الماسی در پایان تأکید کرد: همه ظرفیت‌های شهرستان برای کنترل و مهار این آتش‌سوزی به کار گرفته شده و تلاش نیروهای حاضر در منطقه تا مهار کامل کانون‌های حریق و جلوگیری از گسترش آتش ادامه خواهد داشت.

