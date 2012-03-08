ایجاد 1381 فرصت شغلی برای زنان روستایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب رمضانپور با اشاره به آغاز فعالیت این صندوقها در سطح استان افزود: اولین صندوق خرد زنان روستایی استان در دو روستای"برنطین" و "قلعه کمیز" از توابع شهرستان رودان با اعتباری معادل 40 میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کردند.

وی، سرمایه این صندوقهای خرد را بیش از دو میلیارد و 612 میلیون ریال ذکر و اضافه کرد: سهم دولت در کمک به هر یک از این صندوق ها 20 میلیون ریال است که با تشکیل هر صندوق این مبلغ به حساب آنان واریز شده است.

وی اضافه کرد: از سال 82 تا 88 از طریق زمینه یابی، شناخت روستاهای منطقه و ایجاد گروههای زنان داوطلب، 38 صندوق با اعتبار 680 میلیون ریال در استان راه اندازی شده است.

به گفته رمضانپور، از این تعداد،15 صندوق در روستاهای شهرستان بندرعباس، هشت صندوق در‌ حاجی آباد، هشت صندوق در میناب، پنج صندوق در رودان و دو صندوق نیز در دو شهرستان قشم و بشاگرد تشکیل و درحال فعالیت هستند.

رمضان پور، این صندوقها را به عنوان زمینه ای برای ساماندهی و رشد اقتصادی گروههای جمعی زنان روستایی نام برد و از جمله عملکرد آن به آگاه سازی زنان روستایی، افزایش توانمندی های اقتصادی و مهارت های فردی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ازطریق پرداخت وام های کوچک ویژه فعالیت های درآمدزا و تولیدی از اعضا حمایت می کند اظهارداشت: اکثریت آنان در زمینه بسته بندی محصولات کشاورزی، تولید صنایع دستی، ایجاد سایت های ورمی کمپوست و همچنین تولید و پرورش مرغ بومی فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: با هدف سازماندهی و بهره گیری بیشتر از تسهیلات بانکی، مقدمات تشکیل صندوق مرکزی برای شهرستانهایی که حداقل دارای هشت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی باشند در دستور کار قرار دارد.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اضافه کرد: دراین زمینه صندوق مرکزی شهرستان بندرعباس با سرمایه اولیه بیش از یک میلیارد و 11 میلیون ریال برای اولین بار در استان راه اندازی شده است.

73 فقره پروانه تاسیس دام و طیور در هرمزگان صادر شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: امسال مجوز 73 فقره پروانه تاسیس دام و طیور در استان صادر شده است.

ابراهیم طغرلی افزود: این تعداد، 54 فقره به ظرفیت چهار هزار و 650 راس پرواربندی گوساله، شش فقره به ظرفیت هزار و 200 راس پرواربندی بره و بزغاله و 13 فقره مرغداری گوشتی به ظرفیت 260 هزار قطعه در هر دوره را شامل می شود.

وی اظهار داشت: همچنین 149 موافقت نامه اصولی اولیه نیز از جمله 50 فقره پرواربندی گوساله به ظرفیت دو هزار و 750 راس، 39 فقره پرواربندی بره و بزغاله به ظرفیت هفت هزار و 800 راس، یک فقره پرورش گاو شیری به ظرفیت 100 راس و 52 فقره مرغداری گوشتی به ظرفیت یک میلیون و 60 هزار قطعه در هر دوره از سوی این سازمان صادر شده است.

طغرلی به توسعه خدمات دامپروری اشاره کرد و بیان داشت: تلقیح مصنوعی 1000 راس دام، عمل آوری و غنی سازی و توزیع ذرت علوفه ای به میزان 887 تن، ارایه خدمات شترداری، نصب سیستم هوشمند روشنایی، داکت و کوره لاشه سوز در13 واحد مرغداری، توزیع 300 فروند ملکه زنبور عسل در بین زنبورداران استان از جمله اقدامات و برنامه هایی است که برای بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور و زنبور عسل و همچنین توسعه خدمات دامپروری در این مدت صورت گرفته است.

کشت های داربستی با آب شور در هرمزگان افزایش می یابد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی از افزایش کشت های داربستی با استفاده از آب شور ( دریا) در هرمزگان خبر داد و گفت: بمنظور توسعه و ترویج کشت های داربستی محصولات سبزی و صیفی با استفاده از آب دریا برای سال 91 ، 100 هکتار پیش بینی شده است.

کورش صادقی با بیان اینکه پیش بینی می شود از این میزان سطح زیرکشت بیش از 15 هزار تن محصول برداشت شود، افزود: از محل کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات کم بهره ای برای این موضوع پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: طی برنامه پنجم توسعه پیش بینی می شود بیش از 500 هکتار از عرصه های نوار ساحلی به این امر اختصاص داده شود.

صادقی در ادامه بیان داشت: طرح کشت داربستی سبزی و صیفی با استفاده از آب شور برای اولین بار در سال زراعی 88 -89 در سطح 31 هزار متر مربع بصورت الگویی در پنج شهرستان و 33 هزارمترمربع در دو شهرستان به صورت خودجوش توسط کشاورزان با موفقیت اجرا شد.

این مسوول، اضافه کرد: به دنبال موفقیتهای این طرح در افزایش کمی و کیفی محصولات، اجرای طرح در سال زراعی جاری در سطح 9.5 هکتار با تمرکز بر توسعه جزایر از جمله جزیره هرمز در سطح یک هکتار و بخش نوار ساحلی استان به میزان 8.5 هکتار با اعتبار 950 میلیون ریال به اجرا در می آید.

به گفته صادقی، استفاده از منابع آب شور، افزایش کمی و کیفی محصول، بالا بردن راندمان آبیاری، استفاده بهینه از اراضی و اصلاح روش کشت و ترویج کشت های متراکم از اهداف طرح کشت داربستی با استفاده از آب شور (دریا) است.