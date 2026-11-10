امیر عزیزی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم‌های ملی اسکواش ایران در رقابت‌های اخیر قهرمانی آسیا اظهار کرد: کسب این نتیجه برای نخستین بار اتفاق خوشایندی برای جامعه اسکواش کشور بود و به نظرم می‌تواند آغاز یک مسیر جدید باشد. نخستین‌ها همیشه دشوار هستند اما اهمیت این موفقیت در آن است که به سایر ورزشکاران و علاقه‌مندان نشان می‌دهد پیشرفت در این رشته امکان‌پذیر و دست‌یافتنی است.

وی افزود: در عین حال باید از گذشته نیز درس بگیریم. ما پیش از این در بخش بزرگسالان به مقام سوم رسیده بودیم اما پس از آن با افت مواجه شدیم. یکی از وظایف مهم فدراسیون این است که بتواند از موفقیت‌های به‌دست‌آمده صیانت کند و شرایطی فراهم آورد تا این نتایج تداوم داشته باشد.

رئیس فدراسیون اسکواش درباره عملکرد تیم مردان در این رقابت‌ها و فاصله ایجادشده با رقبای آسیایی خاطرنشان کرد: تغییر نسل یکی از دلایل این موضوع است. پیش از این بازیکنان باتجربه‌ای داشتیم که از ۱۵ یا ۱۶ سالگی عضو تیم ملی بودند و حضور در اردوها و مسابقات برون‌مرزی تجربه زیادی برای آنها ایجاد کرده بود. اکنون با تغییر نسل شرایط متفاوت شده و طبیعی است که بازیکنان جوان برای رسیدن به سطح قبلی به زمان و تجربه بیشتری نیاز داشته باشند.

عزیزی‌پور ادامه داد: البته به دلیل برخی مسائل انضباطی نتوانستیم از تمام ظرفیت خود در این مسابقات استفاده کنیم. یکی از بازیکنان خوب ما در جریان رقابت‌های انتخابی با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت از تیم جدا شد بنابراین با ترکیب کامل در مسابقات حاضر نشدیم.

وی با اشاره به سطح بالای رقابت در اسکواش آسیا گفت: تیم‌های برتر آسیا مانند هنگ‌کنگ، مالزی، هند و پاکستان از قدرت‌های این رشته در سطح جهان نیز محسوب می‌شوند. به همین دلیل رقابت با آنها دشوار است و برای بازگشت به سکو باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

رئیس فدراسیون اسکواش با تأکید بر اهمیت افزایش تجربه بین‌المللی بازیکنان جوان تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در کادر فنی و شورای فنی به‌طور جدی درباره آن بحث می‌شود افزایش تجربه مسابقه‌ای ورزشکاران است. در همین راستا برنامه‌ریزی کرده‌ایم بازیکنان از رده‌های سنی پایه به‌ویژه از ۱۳ تا ۱۵ سالگی حضور بیشتری در رقابت‌های بین‌المللی داشته باشند تا در آینده بتوانیم در رده بزرگسالان نتایج بهتری کسب کنیم.

عزیزی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بودجه فدراسیون و امکان اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد: واقعیت این است که با مشکلات مالی مواجه هستیم. زمانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته برای برنامه‌های امسال بودجه‌بندی کردیم نرخ ارز پایین‌تر بود و امکان استفاده از ارز دولتی را نیز داشتیم اما اکنون هر دو ظرفیت از فدراسیون گرفته شده و فشار زیادی به ما وارد شده است.

وی افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم تیم‌های جوانان را برای حضور در مسابقات بین‌المللی مالزی و پس از آن رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در تایلند اعزام کنیم. هزینه‌های این مسابقات به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تحریم‌ها نیز باعث بالا رفتن هزینه پروازها شده است اما این مشکلات نباید موجب توقف برنامه‌های ما شود و باید مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

رئیس فدراسیون اسکواش ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با توجه به نتایج اخیر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه‌تری به اسکواش داشته باشند تا بتوانیم برنامه‌های خود را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.

عزیزی‌پور در پایان درباره هدف‌گذاری فدراسیون برای حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ گفت: برنامه ما این است که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا بتوانیم نماینده‌ای در المپیک داشته باشیم. طبق برنامه اعلام‌شده از سوی فدراسیون جهانی این شانس برای ورزشکاران ما وجود دارد و در تلاش هستیم در سال میلادی جدید بازیکنانمان در تعداد بیشتری از مسابقات بین‌المللی شرکت کنند و رنکینگ خود را بهبود ببخشند تا بتوانند از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده برای کسب سهمیه استفاده کنند.