علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی در ایام نوروز مرخصی غیر ضروری تاکسیها را لغو میکند، گفت: در ایام نوروز شبکههای تاکسی بیسیم به حالت آماده باش در میآیند و در سه شیفت کشیک میدهند.
وی ادامه داد: همچنین در ایام نوروز خودروهای گشت و بازرسی برای نظارت در مبادی ورودی شهر استقرار پیدا خواهند کرد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم بیان کرد: از دیگر برنامههای سازمان تاکسیرانی در ایام نوروز استفاده از پرسنل اداری در سطح شهر جهت نظارت و بازرسی است.
وی گفت: در نوروز به شرکتهای حمل و نقل درون شهری در خصوص بکارگیری تمام ظرفیتهای خود ابلاغ میشود.
اقبالیان ادامه داد: به مناسبت فرارسیدن سال نو خطوط منتهی به خروجیهای شهر تقویت خواهند شد.
وی اضافه کرد: از دیگر اقداماتی که در ایام نوروز توسط سازمان تاکسیرانی انجام میگیرد صدور کارتکس برای بیش از هزار تاکسی است.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم در پایان بیان کرد: سازمان تاکسیرانی با ستاد تسهیلات زائران درایام نوروز همکاری و هماهنگی لازم را در جهت تامین رفاه حال زائران انجام داده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم از لغو مرخصی غیرضروری تاکسیها در ایام نوروز در قم خبر داد.
علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی در ایام نوروز مرخصی غیر ضروری تاکسیها را لغو میکند، گفت: در ایام نوروز شبکههای تاکسی بیسیم به حالت آماده باش در میآیند و در سه شیفت کشیک میدهند.
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