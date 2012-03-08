علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی در ایام نوروز مرخصی غیر ضروری تاکسی‌ها را لغو می‌کند، گفت: در ایام نوروز شبکه‌های تاکسی بی‌سیم به حالت آماده باش در می‌آیند و در سه شیفت کشیک می‌دهند.



وی ادامه داد: همچنین در ایام نوروز خودروهای گشت و بازرسی برای نظارت در مبادی ورودی شهر استقرار پیدا خواهند کرد.



مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم بیان کرد: از دیگر برنامه‌های سازمان تاکسیرانی در ایام نوروز استفاده از پرسنل اداری در سطح شهر جهت نظارت و بازرسی است.



وی گفت: در نوروز به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری در خصوص بکارگیری تمام ظرفیت‌های خود ابلاغ می‌شود.



اقبالیان ادامه داد: به مناسبت فرارسیدن سال نو خطوط منتهی به خروجی‌های شهر تقویت خواهند شد.



وی اضافه کرد: از دیگر اقداماتی که در ایام نوروز توسط سازمان تاکسیرانی انجام می‌گیرد صدور کارتکس برای بیش از هزار تاکسی است.



مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم در پایان بیان کرد: سازمان تاکسیرانی با ستاد تسهیلات زائران درایام نوروز همکاری و هماهنگی لازم را در جهت تامین رفاه حال زائران انجام داده است.

