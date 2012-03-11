احمدرضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در بازرسی از کلیه کالا و خدمات، ۱۸۸هزار و ۹۲۵بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان انجام گرفته است.



درج ۱۴هزار و ۶۴۴ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف از ابتدای سال



وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی ۱۴هزار و ۶۴۴پرونده برای واحدهای متخلف صادر و به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ‏، ‌معدن و تجارت قم اضافه کرد: ارزش ریالی تخلفات نیز ۷۲میلیاردو ۱۱میلیون و ۱۵۰هزار ریال بوده است.



بیشترین تخلفات از ابتدای سال مربوط به عدم درج قیمت بوده است



وی بیان کرد: بیشترین تخلفات از ابتدای سال تاکنون مربوط به عدم درج قیمت و عدم نصب نرخ نامه بوده است زیرا همه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر روی کالا هستند.



سمیعی نسب گفت: همچنین کالای تولیدی نیز که بیشتر شامل کالاهای غذایی و بهداشتی می‌شوند مکلف به درج قیمت کالا بر روی بسته بندی آن‌ها هستند.



وی بیان کرد: پس از عدم درج قیمت، بیشترین تخلف از ابتدای سال به ترتیب شامل گران فروشی، عدم رعایت موازین و ضوابط بهداشتی، عدم صدور فاکتور، کم فروشی و تقلب، عرضه کالای قاچاق، برگزاری حراج و فروش فوق العاده بدون اخذ مجوز بوده است.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ‏، ‌معدن و تجارت قم ادامه داد: کلیه واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده می‌کنند مکلفند از اتحادیه صنفی خود مجوز اخذ کنند.



وی اضافه کرد: موارد دیگر تخلف از ابتدای سال شامل عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال، عرضه خارج از شبکه کالا، عدم اعلام موجودی کالا، اخفا و امتناع از عرضه کالا، تبلیغ خلاف واقع و فروش اجباری کالایی همراه با کالای دیگر بوده است.



سمیعی نسب در پایان گفت: کلیه انبارها موظفند ماهیانه اعلام موجودی کنند و در صورت عدم اعلام موجودی متخلف محسوب می‌شوند.

