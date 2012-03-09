درخشش بانوان تیرانداز البرزی در مسابقات کشوری

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: تیراندازان کشوری در این مرحله از مسابقات در 2 راند با یکدیگر به رقابت پرداختند که از استان البرز، الهام هریجانی در راند اول و در رشته تپانچه توانست با کسب 379 امتیاز مقام اول کشوری را از آن خود کند.



وی افزود: همچنین زهره شاهثلویی در راند اول رشته تفنگ، با 368 امتیاز گوی سبقت را ربود و در جایگاه اول کشوری قرار گرفت و در راند دوم رشته تپانچه نیز الهام هریجانی با 382 امتیاز مقام دوم کشوری را با اختلاف 3 امتیاز به خود اختصاص داد.



محمدی توضیح داد: در ادامه این مسابقات مریم جهانبخش با کسب 357 امتیاز و سرور بیک زاده با 332 امتیاز راند اول رشته تپانچه را پشت سر گذاشتن و در راند اول رشته تفنگ، منیره گل محمدی 367 امتیاز و فاطمه پورتراب 330 امتیاز را به دست آوردند.



به گفته محمدی در این مسابقات طی راند دوم رشته تپانچه ، مریم جهان بخش 346 امتیاز و سرور بیک زاده 346 امتیاز را کسب کردند.



محمدی گفت: در راند دوم رشته تفنگ نیز زهره شاهثلویی 375 امتیاز، منیره گل محمدی 361 امتیاز و فاطمه پورتراب 334 امتیاز به دست آوردند.

