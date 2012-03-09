به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشبه شب در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیدان مهدی و حمید باکری که در تالار وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس، گفت: این انتخابات تاثیر زیادی در الگو گیری مردم منطقه از جمهوری اسلامی ایران داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون در کشورهایی مانند مصر و تونس و کشورهایی که سران دیکتاتور آنها سرنگون شده اند، نخبگان در حال الگوگیری از انتخابات ایران هستند و لذا این انتخابات بسیار مهم بود.

آل هاشم با بیان اینکه همچنین انتخابات مجلس نهم اولین انتخاب بعد از فتنه 88 بود، گفت: مردم ایران با این حضور پرشور وفاداری خود را به نظام اسلامی و ولایت فقیه ثابت کردند.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم از دید دشمنان هم بسیار مهم بود، گفت: بعد از حضور حماسی ملت بود که ادبیات دشمنان تغییر کرد و هر روز هم بیشتر عقب نشینی می کنند.

آل هاشم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی از حضور مردم در دور انتخابات گفت: امیدوارم مردم بار دیگر با شکوه فراوان در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند و دشمنان را در رسیدن به اهداف استکباریشان ناکام بگذارند.