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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

آل هاشم در پاسخ به مهر:

شکوه دور دوم انتخابات مجلس استکبار را بار دیگر ناکام می‌کند

شکوه دور دوم انتخابات مجلس استکبار را بار دیگر ناکام می‌کند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد: امیدوارم مردم بار دیگر با شکوه فراوان در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند و دشمنان را در رسیدن به اهداف استکباریشان ناکام بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشبه شب در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیدان مهدی و حمید باکری که در تالار وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس، گفت: این انتخابات تاثیر زیادی در الگو گیری مردم منطقه از جمهوری اسلامی ایران داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون در کشورهایی مانند مصر و تونس و کشورهایی که سران دیکتاتور آنها سرنگون شده اند، نخبگان در حال الگوگیری از انتخابات ایران هستند و لذا این انتخابات بسیار مهم بود.

آل هاشم با بیان اینکه  همچنین انتخابات مجلس نهم اولین انتخاب بعد از فتنه 88 بود، گفت: مردم ایران با این حضور پرشور وفاداری خود را به نظام اسلامی و ولایت فقیه ثابت کردند.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم از دید دشمنان هم بسیار مهم بود، گفت: بعد از حضور حماسی ملت بود که ادبیات دشمنان تغییر کرد و هر روز هم بیشتر عقب نشینی می کنند.

آل هاشم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی از حضور مردم در دور انتخابات گفت: امیدوارم مردم بار دیگر با شکوه فراوان در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند و دشمنان را در رسیدن به اهداف استکباریشان ناکام بگذارند.

کد مطلب 1555427

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