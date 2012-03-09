پیشنهاد وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال/ برگزاری فینال جام حذفی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضور هیئت دولت در استان خوزستان و افتتاح ورزشگاه جدید 50 هزار نفری غدیر اهواز توسط رئیس جمهور، مسئولان وزارت ورزش و جوانان طبق درخواست مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست کرده اند که فینال جام حذفی به جای شیراز در اهواز برگزار شود. قرار است مسئولان فدراسیون فوتبال نیز در جلسه روز شنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بررسی کنند.

این در حالی است که حمیدرضا گرشاسبی مدیر کل ورزش خوزستان ضمن تایید خبر فوق به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به افتتاح ورزشگاه 50 هزار نفری غدیر توسط رئیس جمهور، ما از مسئولان وزارت ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور رسمی درخواست کرده ایم که با توجه به امکانات عالی و کیفیت مطلوب زمین چمن ورزشگاه جدید التاسیس غدیر فینال جام حذفی بین تیمهای استقلال و شاهین بوشهر به عنوان دیدار افتتاحیه این ورزشگاه برگزار شود. البته قرار است در صورتی که امکان برگزاری این بازی فراهم نشود یک تیم مطرح خارجی مقابل منتخبی از بازیکنان فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان به میدان برود.

پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ طی اظهار نظرهای مختلفی گفته بودند و تاکید داشتند که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، بیست و پنجمین فینال جام حذفی بین تیمهای استقلال و شاهین بوشهر در تاریخ 25 اسفند و در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شود اما تیم ها به کیفیت زمین این ورزشگاه اعتراض داشتند.