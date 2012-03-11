وضعیت حوزه نشر بحرانی است/ انتشار یکی از بزرگترین دایرةالمعارفهای قرآن

محمدحسین غفاری مدیرعامل انتشارات حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نشر حوزه اندیشه در سال جاری گفت: متأسفانه به دلیل موقعیتی که از نظر اقتصادی در کشور وجود دارد شرایط نامطلوبی را سپری می کنیم.

وی با بیان اینکه قسمت اصلی هزینه تمام شده کتاب، کاغذ است که بطور مستقیم با دلار مرتبط و افزایش قیمت دلار مستقیما بر قیمت کتاب تأثیر گذاشته است، افزود: این در شرایطی است که بطور طبیعی قدرت اقتصادی مردم هم به دلیل گران شدن مایحتاج ضروری زندگی پایین آمده است؛ یعنی از طرفی قیمت کتاب افزایش یافته و از طرف دیگر مردم توانایی برای خرید کتاب ندارند؛ این مشکلی است که باعث کم شدن شمارگان کتاب ها می شود.

مدیرعامل انتشارات حکمت اظهار داشت: اگر تدابیری برای این حوزه اندیشیده نشود، تقریبا همه ناشرهای بزرگ و بخش خصوصی شمارگان کتاب های خود را برای سال آینده کاهش می دهند.

وی افزود: قرار بود انتشارات حکمت هم برای نمایشگاه کتاب سال آینده حدود 60 کتاب منتشر کند که این عناوین به بیست و سه عنوان تقلیل پیدا کرده است که به کاهش نقدینگی و اعتبار بر می گردد. باید ببینیم که آینده چه می شود، اوضاع اقتصادی مردم هم معلوم نیست و باید ببینیم که آیا توان این را دارند که با قیمت های جدید کتاب تهیه کنند یا نه؟!

غفاری در مورد کتاب های در دست انتشار مؤسسه گفت: از تولیدات قابل توجهی که قرار است به زودی وارد بازار شود جلد اول یکی از بزرگترین و مهمترین دایرة المعارفهای قرآن کریم است که ترجمه شده و به زودی جلد اول آن رونمایی می شود. چندین جلد از کتاب تاریخ فلسفه راتلج که یکی از معتبرترین تاریخ های فلسفه های جهان است هم آماده شده که امیدواریم چند جلد آن در نمایشگاه کتاب سال آینده عرضه شود.

غفاری در مورد وضعیت حوزه نشر فلسفه و فرهنگ کشور اظهار داشت: قبل از این مشکلات چند ماهه، همیشه این مشکل در صنعت نشر به خصوص در حوزه اندیشه وجود داشته است که ما با مخاطب عام روبرو نیستیم بنابراین شمارگان کتاب ها پایین تر است و از 1500 تجاوز نمی کند و بین 1000 تا 1500 است. نهایت شمارگان کتاب خیلی مهم 2 هزار است و با توجه به آماری که وجود دارد این تعداد هم قابل صرفه نیست.

وی یادآور شد: از طرفی چندین سال است که قیمت کتاب تغییر نکرده و این امر در حال ایجاد مشکل بود یعنی در وضعیت عادی قبل از این مشکلات اخیر وضعیت نشر با بحران روبرو بود و با مشکلات اخیر این وضعیت تشدید شد.