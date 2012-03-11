مجلس بودجه 2 ساله بنویسد/ تاخیر در ارائه بودجه قانون گریزی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا میرتاج الدینی درجلسه علنی امروز مجلس در روند کلیات طرح اجازه دریافت و پرداخت به دولت در دو ماهه اول سال 91 ، گفت: از مجلس و کمیسیون بودجه تشکر می کنم که طرح ارائه دو دوازدهم بودجه را ارائه دادند تا مشابه سال گذشته عمل شود.

وی افزود: دولت با کلیات این طرح موافق است اما در جزئیات آن صحبت هایی دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توجیه تاخیر مکرر دولت در سالهای گذشته برای ارائه لایحه بودجه، گفت: تاخیر دولت در ارائه بودجه را نباید به قانونگریزی حمل کنیم. تلاش دولت در این راستا بود که بودجه به مجلس ارائه شود اما مشکل زمان وجود داشت.

وی افزود: بنده از چند ماه قبل پیگیر ارائه بودجه حداقل در دی ماه بودم و نامه های مجلس را در این رابطه به رئیس جمهور ارائه دادم ایشان هم دستور تسریع در رسیدگی به لایحه بودجه را صادر کردند اما کار تدوین بودجه وقت گیر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 80 تا 85 درصد لوایح بودجه از ابتدای انقلاب تا کنون از ابتدای آذرماه به مجلس ارائه نشده است، گفت: باید کاری کرد تا بودجه دو سالانه نوشته شود، از ریاست مجلس می خواهم کمیته ای تشکیل شود که فکری کند تا در سالهای آینده این مشکل بوجود نیاید.

میرتاج الدینی در خصوص درخواست های دولت برای تغییرات جزئیات این طرح گفت: دولت می خواهد تا بودجه 22 هزار میلیاردی به 23 هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته و 10 درصد افزایش هزینه های جاری با توجه به شرایط اقتصادی به 15 درصد افزایش یابد.