گردشگری مذهبی کمتر مورد توجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح دوشنبه در جمع مدیران استان افزود: اجرای طرح میقات‎الرضا (ع) کمک ویژه‎ای در این راستا خواهد کرد و امیدواریم به برکت وجود امام هشتم (ع) و امامزادگانی که در مسیر حرکت زائران قرار دارد بتوانیم گام‎های مؤثری در ترویج فرهنگ رضوی برداریم.

وی در پایان اذعان داشت: طرح میقات‎الرضا (ع) با هدف استفاده و بهره‎مندی زائران از فرصت زمانی خود برای زیارت طراحی شده و در این راستا امامزادگانی که در مسیر مشهد مقدس قرار دارند این زمینه را برای زائران فراهم می‎کنند.

غلامی گفت: استان گلستان یکی از استان‎هایی است که در مسیر گذر زائران امام رضا (ع) قرار دارد که این آمادگی برای استقبال از زائران در گلستان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در خراسان‌رضوی این طرح شروع شده و در چهار نقطه ورودی این استان، امامزادگان مهیا شده‎اند، اسکان انجام گرفته و با ایجاد اتاقک‎هایی، سرویس‎های خدماتی نیز برای زائران در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان عنوان کرد: در اجرای این طرح بنا داریم تمام امامزادگانی که در مسیر اصلی قرار دارند مورد توجه قرار بگیرند و زیربناهای خدماتی، امکان اسکان زائران در امامزاده‎ها و برنامه‎های آموزش علمی نیز به زائران ارائه شود.