گردشگری مذهبی کمتر مورد توجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح دوشنبه در جمع مدیران استان افزود: اجرای طرح میقاتالرضا (ع) کمک ویژهای در این راستا خواهد کرد و امیدواریم به برکت وجود امام هشتم (ع) و امامزادگانی که در مسیر حرکت زائران قرار دارد بتوانیم گامهای مؤثری در ترویج فرهنگ رضوی برداریم.
وی در پایان اذعان داشت: طرح میقاتالرضا (ع) با هدف استفاده و بهرهمندی زائران از فرصت زمانی خود برای زیارت طراحی شده و در این راستا امامزادگانی که در مسیر مشهد مقدس قرار دارند این زمینه را برای زائران فراهم میکنند.
غلامی گفت: استان گلستان یکی از استانهایی است که در مسیر گذر زائران امام رضا (ع) قرار دارد که این آمادگی برای استقبال از زائران در گلستان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در خراسانرضوی این طرح شروع شده و در چهار نقطه ورودی این استان، امامزادگان مهیا شدهاند، اسکان انجام گرفته و با ایجاد اتاقکهایی، سرویسهای خدماتی نیز برای زائران در نظر گرفته شده است.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان عنوان کرد: در اجرای این طرح بنا داریم تمام امامزادگانی که در مسیر اصلی قرار دارند مورد توجه قرار بگیرند و زیربناهای خدماتی، امکان اسکان زائران در امامزادهها و برنامههای آموزش علمی نیز به زائران ارائه شود.
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