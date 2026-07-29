بیش از ۲۳۶ هزار متر مربع از اراضی ملی در تالش آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیز رحمتی از رفع تصرف و آزادسازی بیش از ۲۳۶ هزار متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از اراضی ملی، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی در اجرای احکام صادره شعب و نیز تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در حوزه قضایی شهرستان تالش انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با تأکید بر ضرورت حفاظت از انفال و منابع طبیعی، ادامه د: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی ملی، تخریب منابع طبیعی و تضییع حقوق عمومی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و اقدامات لازم در راستای حفظ حقوق بیت‌المال به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، این اقدام با حضور و همکاری مأموران منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، مجموعاً ۲۳۶ هزار و ۳۵۱ متر مربع طی ۳۳۹ فقره از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تصرف قرار گرفته بود، آزادسازی و به بیت‌المال اعاده شده است.

شایان ذکر است، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ارزش ریالی اراضی آزاد شده بالغ بر ۱,۱۸۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک تریلیون و صد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون ریال) برآورد شده است.