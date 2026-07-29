امام جمعه پاکدشت: نماز جمعه قلب تپنده جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار به مناسبت پنجم مرداد، روز نماز جمعه، با تشریح جایگاه این فریضه الهی، اظهار کرد: نماز جمعه مهم‌ترین فریضه اجتماعی اسلام است و علاوه بر تقویت ایمان و معنویت، نقش محوری در ایجاد وحدت ملی، افزایش بصیرت و تقویت ارتباط مردم با مسئولان دارد.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه ائمه جمعه افزود: امروز برای نهاد امامت جمعه، الگوی ارزشمندی همچون امام جمعه شهید تهران وجود دارد که سیره و منش ایشان، چراغ راه ائمه جمعه است.

امام جمعه پاکدشت با استناد به آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار(ع)، حضور در نماز جمعه را از مهم‌ترین اولویت‌های مؤمنان برشمرد و گفت: خداوند در سوره جمعه، مؤمنان را به ترک مشغله‌های روزمره و شتافتن به این فریضه الهی دعوت کرده و روایات نیز بر اهمیت و فضیلت حضور در نماز جمعه تأکید دارند.

جوکار با اشاره به ویژگی‌های نماز جمعه اظهار کرد: این فریضه برخلاف حج، برای عموم مردم در دسترس است، نیاز به استطاعت مالی ندارد و هر هفته فرصت حضور در یک اجتماع بزرگ عبادی و سیاسی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه خطبه‌های نماز جمعه نقش مهمی در تبیین معارف دینی، مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، افزود: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت، اخلاق، وحدت و خدمت و حلقه اتصال مردم و مسئولان به شمار می‌رود.

امام جمعه پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: نماز جمعه امروز به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی، پایگاه مقاومت، امید، بصیرت و مطالبه‌گری است و نقش مؤثری در تقویت انسجام ملی، دشمن‌شناسی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا می‌کند.