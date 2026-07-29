به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر چهارشنبه در نشست توجیهی بخشداران استان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شرایط اقتصادی کشور، نباید توسعه استان را به اعتبارات ملی گره زد، بلکه باید با جلب مشارکت مردم و هدایت سرمایههای خرد به سمت فعالیتهای مولد، زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم کرد.
وی مردمیسازی اقتصاد را یکی از مهمترین راهبردهای توسعه استان دانست و افزود: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آمادگی دارد در مسیر رفع موانع سرمایهگذاری و اجرای طرحهای اقتصادی، در کنار بخشداران و مدیران محلی باشد تا روند اجرای پروژههای تولیدی و اشتغالزا تسریع شود.
کیانمهر با اشاره به اینکه حدود ۴۷.۳ درصد جمعیت گلستان در روستاها سکونت دارند، اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهای روستایی باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد و ظرفیتهای بومی هر منطقه به فرصتهای اقتصادی تبدیل شود.
وی ادامه داد: توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا مانند زعفران، گسترش گردشگری روستایی، حمایت از صنایع روستامحور و تقویت زنجیرههای تولید، از جمله راهکارهایی است که میتواند اقتصاد روستاها را متحول کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین بر نقش تعاونیها و صندوقهای سرمایهگذاری محلی تأکید کرد و گفت: تجمیع سرمایههای خرد مردم در قالب این نهادها، امکان اجرای طرحهای درآمدزا را فراهم کرده و علاوه بر افزایش اشتغال، از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ترس از تصمیمگیری نباید مانع اجرای طرحهای تولیدی شود، خاطرنشان کرد: دهیاران و بخشداران نقش مهمی در جلب اعتماد مردم، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و مشارکت دادن جامعه محلی در اجرای طرحهای اقتصادی دارند.
کیانمهر از برنامهریزی برای اجرای کریدور غرب به شرق استان با محوریت توسعه کشاورزی و گردشگری خبر داد و افزود: با توجه به مشکلات نقدینگی برخی واحدهای تولیدی و احتمال تعدیل نیرو، بخشداران باید وضعیت واحدهای در معرض بحران را بهصورت فوری گزارش کنند تا با مداخله بهموقع، از توقف تولید و بیکاری نیروهای شاغل جلوگیری شود.
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