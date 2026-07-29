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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

زلزله ۳.۴ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر شامگاه چهارشنبه حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۱۹:۱۱ دقیقه چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۴۶.۴۵ درجه طول شرقی و ۳۴.۶۰ درجه عرض شمالی ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۱۷ کیلومتری کوزران، ۲۲ کیلومتری روانسر و ۲۳ کیلومتری جوانرود قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا مرکز استان کرمانشاه ۶۴ کیلومتر و تا سنندج ۹۳ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6903223

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