زلزله ۳.۴ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۱۹:۱۱ دقیقه چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۴۶.۴۵ درجه طول شرقی و ۳۴.۶۰ درجه عرض شمالی ثبت شده است.
کانون این زمینلرزه در ۱۷ کیلومتری کوزران، ۲۲ کیلومتری روانسر و ۲۳ کیلومتری جوانرود قرار داشته است.
همچنین فاصله کانون زمینلرزه تا مرکز استان کرمانشاه ۶۴ کیلومتر و تا سنندج ۹۳ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
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