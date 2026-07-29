احیای تالاب انزلی نیازمند نگاه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه احیای تالاب بینالمللی انزلی بدون کنترل منابع آلاینده و همکاری همه دستگاههای مسئول امکانپذیر نیست، از اختصاص اعتباری معادل نیمی از اعتبارات ملی تالابهای کشور به این تالاب خبر داد.
جلسه کارگروه احیای تالاب بینالمللی انزلی با حضور احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، هادی حقشناس، استاندار گیلان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
لاهیجانزاده ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و روستایی، پسماند، رسوبات و سایر آلایندهها از حوضه آبریز را مهمترین عوامل تهدیدکننده تالاب انزلی دانست و گفت: تا زمانی که منشأ ورود آلایندهها کنترل نشود، اقداماتی مانند لایروبی، حذف گونههای مهاجم و سایر عملیات اجرایی بهتنهایی نمیتواند احیای پایدار تالاب را تضمین کند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای پایش رسوبات در برخی تالابهای کشور افزود: سنجش و ارزیابی رسوبات و اندازهگیری فلزات سنگین در عمقهای مختلف رسوب آغاز شده و این برنامه میتواند در تالاب انزلی نیز اجرا شود تا وضعیت رسوبات و آلودگیها بهصورت علمی و دقیق مشخص شود.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار تمدید سهساله طرح جامع احیای تالاب انزلی و استفاده حداکثری از ظرفیت سفر رئیسجمهور به گیلان برای تأمین اعتبار و اجرای پروژههای این طرح شد.
در ادامه، هادی حقشناس، استاندار گیلان، با تأکید بر اینکه احیای تالاب انزلی نیازمند اقدامات ریشهای و پایدار است، اظهار کرد: جلوگیری از ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و خانگی به تالاب و توسعه و تکمیل تصفیهخانههای شهرهای حاشیه تالاب باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: با وجود افزایش تراز آب دریای خزر نسبت به سال گذشته، به دلیل انباشت رسوبات، آثار این افزایش در تالاب انزلی بهخوبی مشاهده نمیشود و اجرای برنامههای علمی برای مدیریت رسوبات ضروری است.
استاندار گیلان از دستگاههای اجرایی خواست ظرف یک هفته برنامههای اجرایی، نیازهای اعتباری و مطالبات خود را برای احیای تالاب، مدیریت پسماند و سایر پروژههای زیستمحیطی ارائه کنند تا سند جامع نجات تالاب انزلی برای طرح در دولت و همزمان با سفر رئیسجمهور به استان آماده شود.
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