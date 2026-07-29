نصیری: نانوایان رزمندگان جبهه تأمین امنیت غذایی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی نصیری با اشاره به عملکرد نانوایان اسلامشهر در ایام جنگ و مناسبتهای مختلف اظهار کرد: نانوایان همواره در خط مقدم تأمین نان مردم قرار داشتهاند و در هیچیک از روزهای جنگ و بحران، فعالیت نانواییها متوقف نشد.
رئیس اتحادیه نانوایان اسلامشهر افزود: در مراسم وداع و تشییع، ۵۰ هزار قرص نان در اختیار ستاد شهرستان و ۵۵۰ هزار قرص نان نیز برای پذیرایی از زائران و مسافران به شهرداری تهران تحویل شد.
وی با اشاره به حمایت از مراسم اربعین حسینی گفت: اتحادیه نانوایان اسلامشهر ۵۰۰ کیسه آرد و ۱۵ هزار قرص نان را از طریق ستاد عتبات عالیات شهرستان برای استفاده مواکب مستقر در مسیر پیادهروی اربعین اختصاص داده است.
نصیری با بیان اینکه نرخهای جدید نان پس از ابلاغ از سوی استانداری تهران در نانواییها نصب شده است، تصریح کرد: همه نانوایان موظف به رعایت قیمتهای مصوب هستند و دستگاههای نظارتی نیز بهصورت مستمر بر عملکرد واحدهای نانوایی نظارت دارند.
وی با قدردانی از تلاش نانوایان شهرستان خاطرنشان کرد: از میان حدود ۵۰۰ واحد نانوایی فعال در اسلامشهر، تعداد تخلفات بسیار محدود است، اما همان موارد نیز قابل اغماض نیست و با متخلفان مطابق قانون برخورد میشود.
رئیس اتحادیه نانوایان اسلامشهر با تأکید بر اینکه در ایام جنگ هیچ کمبودی در عرضه نان وجود نداشت، گفت: نانوایان با تمام توان و حتی بهصورت دو شیفته و شبانهروزی برای تأمین نیاز مردم فعالیت کردند و میتوان گفت رزمندگان جبهه تأمین امنیت غذایی کشور بودند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تناسب نرخ نان با هزینههای تولید افزود: اگرچه تمایلی به افزایش قیمت نان وجود ندارد، اما با توجه به افزایش هزینهها و نرخ تورم، لازم است قیمت نان بهگونهای تعیین شود که ادامه فعالیت نانواییها با مشکل مواجه نشود.
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