طهماسبی: قدرت امروز ایران بر پایه امنیت و اقتدار نیروهای مسلح است

به گزارش،خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان، امنیت را یکی از ارزشمندترین نعمتهای الهی و زیربنای توسعه و آرامش اجتماعی دانست و اظهار کرد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت امنیت را درک کردهاند و این آرامش، مرهون ایثار، هوشیاری و تلاش شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور است.
وی با قدردانی از خدمات فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی، مرزبانی، سپاه، ارتش، مجموعههای اطلاعاتی، پدافند و اعضای شورای تأمین استان، افزود: این مجموعهها با همدلی، هماهنگی و حضورع مؤثر در صحنه، نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت، آرامش و اقتدار استان گلستان ایفا کردهاند.
استاندار گلستان با اشاره به مأموریتهای گسترده فراجا اظهار کرد: نیروهای انتظامی در همه شرایط، از تأمین نظم و امنیت عمومی گرفته تا مدیریت بحرانها و حوادث، همواره در کنار مردم حضور دارند و با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری، امنیت جامعه را حفظ میکنند.
طهماسبی با تأکید بر اینکه امنیت، پایه و اساس پیشرفت و توسعه هر جامعه است، گفت: اگر امروز استان گلستان از فضای امن و آرام برخوردار است، نتیجه تلاشها و فداکاریهای نیروهای خدوم انتظامی، مرزبانی و دیگر دستگاههای امنیتی است که بدون وقفه و در تمام ساعات شبانهروز از آسایش مردم صیانت میکنند.
وی همچنین از تعامل سازنده میان مجموعههای امنیتی، انتظامی و قضایی استان تقدیر کرد و افزود: این همافزایی و هماهنگی، سرمایهای ارزشمند برای استان است و ارتباط و همکاری میان مسئولان، حتی پس از جابهجایی مسئولیتها، با هدف خدمت به مردم ادامه خواهد داشت.
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