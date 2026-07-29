آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در غیاب ۱۰ بازیکن!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین تمرین مرحله چهارم اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های گروه C مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا، عصر امروز (چهارشنبه) در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این تمرین، از ۳۰ بازیکن دعوت‌شده توسط قاسم حدادی‌فر، ۳ دروازه‌بان و ۱۷ بازیکن حضور داشتند. قرار است امیرمهدی مقصودی، دروازه‌بان سپاهان، به همراه بنیامین علیپور، محمدرضا عباسی و امیررضا ولی‌پور از گل‌گهر، پس از پایان دیدار تدارکاتی تیم باشگاهی خود به اردوی تیم ملی اضافه شوند.

امیرحسین فارسی و پرهام حسنی، ۲ بازیکن تیم خیبر به دلیل مخالفت تیم باشگاهی خود در تمرین امروز شرکت نکردند.

همچنین ابوالفضل زاده‌عطار و محمدامین حسینی نیز طبق هماهنگی با کادر فنی فولاد خوزستان در روزهای آینده به جمع ملی‌پوشان ملحق خواهند شد.

ماهان بهشتی نیز با توجه به هماهنگی انجام‌شده با باشگاه ملوان و از آنجا که قرار است ۲ تیم روز جمعه در دیدار تدارکاتی به مصاف هم بروند، در تمرین امروز شرکت نکرد.

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ملی‌پوشان جوان پس از گرم کردن و نرم‌دوی، تمرینات پیشگیری از مصدومیت را زیر نظر بدنساز تیم برگزار کردند. سپس برنامه‌های تاکتیکی شامل حفظ مالکیت توپ و انتقال از دفاع به حمله در دستور کار قرار گرفت و این جلسه ۶۰ دقیقه‌ای با انجام تمرینات هوازی کم‌شدت به پایان رسید.

شایان ذکر است قاسم حدادی‌فر و اعضای کادرفنی تیم ملی جوانان بلافاصله پس از اتمام این تمرین با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی به تماشای بازی تدارکاتی سپاهان و گل‌گهر مشغول شدند.