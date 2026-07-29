آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در غیاب ۱۰ بازیکن!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین تمرین مرحله چهارم اردوی آمادهسازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابتهای گروه C مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا، عصر امروز (چهارشنبه) در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
در این تمرین، از ۳۰ بازیکن دعوتشده توسط قاسم حدادیفر، ۳ دروازهبان و ۱۷ بازیکن حضور داشتند. قرار است امیرمهدی مقصودی، دروازهبان سپاهان، به همراه بنیامین علیپور، محمدرضا عباسی و امیررضا ولیپور از گلگهر، پس از پایان دیدار تدارکاتی تیم باشگاهی خود به اردوی تیم ملی اضافه شوند.
امیرحسین فارسی و پرهام حسنی، ۲ بازیکن تیم خیبر به دلیل مخالفت تیم باشگاهی خود در تمرین امروز شرکت نکردند.
همچنین ابوالفضل زادهعطار و محمدامین حسینی نیز طبق هماهنگی با کادر فنی فولاد خوزستان در روزهای آینده به جمع ملیپوشان ملحق خواهند شد.
ماهان بهشتی نیز با توجه به هماهنگی انجامشده با باشگاه ملوان و از آنجا که قرار است ۲ تیم روز جمعه در دیدار تدارکاتی به مصاف هم بروند، در تمرین امروز شرکت نکرد.
پارسا خدادادی، بازیکن سایپا، دیگر غایب این جلسه تمرینی بود.نخستین تمرین تیم ملی جوانان با ۱۰ غایب برگزار شد
ملیپوشان جوان پس از گرم کردن و نرمدوی، تمرینات پیشگیری از مصدومیت را زیر نظر بدنساز تیم برگزار کردند. سپس برنامههای تاکتیکی شامل حفظ مالکیت توپ و انتقال از دفاع به حمله در دستور کار قرار گرفت و این جلسه ۶۰ دقیقهای با انجام تمرینات هوازی کمشدت به پایان رسید.
شایان ذکر است قاسم حدادیفر و اعضای کادرفنی تیم ملی جوانان بلافاصله پس از اتمام این تمرین با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی به تماشای بازی تدارکاتی سپاهان و گلگهر مشغول شدند.
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