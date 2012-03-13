اتاق "زایمان در آب" در بیمارستان آپادانای اهواز راه اندازی شد

مهرداد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آپادانا اولین بیمارستان در بین بیمارستانهای خوزستان است که در نیمه دوم اسفندماه مجهز به عمل زایمان در آب شد. تا قبل از راه اندازی اتاق عمل زایمان فیزیولوژی (زایمان درآب) در بیمارستان از هر 10 زایمان فقط یک یا دو عمل طبیعی انجام می شد ولی با توجه به راه اندازی اتاق عمل زایمان در آب و ارائه آموزشهای لازم و آمادگی بیمارستان، انتظار است که در سال جدید بیش از 50 درصد زایمانها به روش طبیعی، عمل زایمان فیزیولوژی (زایمان درآب) صورت بگیرد.

مهرداد شریفی افزود: تجهیز این بیمارستان به عمل فیزیولوژی در راستای اهداف وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی و به منظور ارتقای سطح سلامت نوزاد و مادر، کاهش مرگ و میر، کاهش عوارض هنگام و بعد از زایمان، کاهش هزینه ها صورت گرفته است.



وی عنوان کرد: هزینه عمل سزارین در بعضی از بیمارستانها بستگی به پزشک و بیمارستان بین 1.5میلیون تا دو میلیون تومان است. در عمل سزارین میزان ماندگاری مادر در بیمارستان زیاد و هزینه های بیهوشی، تخت، دارو و... قابل توجه است اما در عمل زایمان در آب نهایتا هزینه ای که دریافت می شود 700 هزار تومان است و این عمل باعث می شود زایمان با کمترین درد، کمترین عوارض و کمترین میزان ماندگاری نوزاد و مادر در بیمارستان صورت بگیرد.



مدیر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آپادانا اهواز تصریح کرد: با توجه به علاقمندی پزشکان متخصص زنان و زایمان و استقبال از راه اندازی اتاق عمل زایمان در آب؛ تعاملاتی بین کارشناسان مامایی زایشگاه این بیمارستان با مراکز بهداشتی و درمانی و کارشناسان مراکز بهداشتی انجام شده و برگزاری دوره های آموزشی در محل بیمارستان و آموزش مزایا و معایب زایمان فیزیولوژیک و سزارین در دستور کار قرار گرفت.