120برنامه فرهنگی فاخر در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح سه شنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، افزود: لازم است که دستگاههای فرهنگی در اجرای برنامه ها، توجه ویژه ای به مناطق دور افتاده، روستاها و اقشار آسیب پذیربه خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشند.

وی تاکید کرد: همچنین برنامه‌ها و فعالیتهای فرهنگی سال 91 با تمرکز بر شناخت آسیبها و تحکیم و ارتقای ارزشهای دینی، اخلاقی و آرمانی و نشاط اجتماعی باشد.

رهنما یادآور شد: در استان ظرفیت‌های بزرگی همچون حوزه های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و مراکز دینی و هیئت‌های مذهبی برای اجرا و تحقق اهداف و فعالیت‌ها فرهنگی وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها در سال آتی به نحو احسن استفاده کرد.

وی، هماهنگی، همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی به خصوص فرهنگی برای ارائه و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی با متولیان و مجریان آنها را در سال 91 بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: باید تلاش کرد، اجرای فعالیت های فرهنگی ریشه داری که در آنها تاسی از ائمه اطهار(ع) و توسل به قرآن محور کار باشد، در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان هم در این نشست گفت: در توزیع اعتبارات در بخش‌های مختلف ملاک اصلی ارائه برنامه سازنده است.

سید عبدالرحمان توفیقیان افزود: در حوزه فرهنگی همه تلاش‌ها بر این است که تمام فعالیت‌ها و برنامه ‌ریزیها به صورت ضابطه ‌مند و برمدار قانون اجرا ‌شوند.

وی بیان داشت: در توزیع اعتبارات فرهنگی سهم هر دستگاه مشخص است و باید انتظارات و توقعات، فراتر از معیارهای قانونی نباشد.