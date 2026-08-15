به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد متقیان نژاد عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تیراندازی قم در حال حاضر دو نماینده شاخص در سطح ملی و بین‌المللی دارد که یکی از آنها هادی قره باغی در رشته تفنگ و دیگری علی افسری سرمربی تیم ملی اهداف پروازی است که برای حضور در مسابقات جهانی آماده می‌شوند.

وی ادامه داد: پیش از این در برخی رشته‌های ورزشی از جمله کاراته و کشتی شاهد حضور چهره‌هایی از قم در چنین سطوحی بودیم و تعداد رشته‌هایی که نمایندگان استان در سطح جهانی داشتند محدود بود اما امروز تیراندازی قم نیز به جایگاهی رسیده است که ورزشکار و مربی آن در رویدادهای مهم بین‌المللی حضور دارند.

متقیان نژاد، درباره وضعیت هادی قره باغی نیز گفت: این ورزشکار در صورت حفظ روند فعلی و تداوم حضور در اردوهای تیم ملی می‌تواند برای کسب سهمیه المپیک نیز امیدوار باشد و عملکرد او در رقابت‌ها و اردوهای اخیر نشان داده است که ظرفیت رسیدن به چنین جایگاهی را دارد.

رئیس هیئت تیراندازی قم افزود: قره باغی در اردوی مشترک ایران و چین که برای نخستین بار برگزار شد، موفق به ثبت امتیاز ۶۳۴ شد و در اردوی عمان نیز رکورد برون مرزی فینال را به طور کامل جابه‌جا کرد که این نتایج برای تیراندازی قم قابل توجه است.

تیراندازی قم به سهمیه المپیک نزدیک می‌شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در رشته اهداف پروازی بیان کرد: طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای راه‌اندازی سایت اهداف پروازی در قم انجام شده و حتی بازدیدهایی نیز از محل مورد نظر صورت گرفته است، اما حساسیت‌ها و محدودیت‌های موجود موجب شده این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسد.

متقیان نژاد، تصریح کرد: قم از نظر تعداد سلاح‌های مجاز در رشته اهداف پروازی در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد و با توجه به جمعیت استان و میزان سلاح موجود در اختیار افراد، قم رتبه پنجم کشور را در این زمینه دارد.

وی گفت: وجود این تعداد سلاح در استان، ضرورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت ورزشی را بیشتر می‌کند، زیرا بخشی از این سلاح‌ها بدون استفاده در منازل باقی می‌مانند و در برخی موارد نیز استفاده غیرمجاز از آنها موجب بروز تخلف و حتی دستگیری افراد خاطی شده است.



رئیس هیئت تیراندازی قم ادامه داد: فراهم کردن یک محیط تخصصی برای فعالیت ورزشکاران اهداف پروازی می‌تواند زمینه استفاده صحیح از این ظرفیت را فراهم کند و در عین حال به ساماندهی سلاح‌هایی که اکنون بلااستفاده هستند نیز کمک خواهد کرد.

متقیان نژاد افزود: در این زمینه مکاتبات و اقداماتی انجام شده و امیدواریم روند پیگیری‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا امکان ایجاد یک سایت اهداف پروازی در قم فراهم شود.



سایت اهداف پروازی می تواند گردشگر جذب می‌کند



وی با اشاره به ظرفیت گردشگری این مجموعه اظهار کرد: سایت اهداف پروازی تنها یک فضای ورزشی نیست و می‌تواند از منظر گردشگری نیز جذابیت داشته باشد و ظرفیت جدیدی برای استان ایجاد کند.



متقیان نژاد بیان کرد: به جز تهران، شهرستان‌های اطراف قم نیز فاقد سایت اهداف پروازی هستند و همین مسئله می‌تواند در صورت راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای در قم زمینه حضور ورزشکاران و گردشگران ورزشی از مناطق دیگر را فراهم کند.



وی افزود: از منظر امنیتی نیز راه‌اندازی سایت اهداف پروازی اهمیت دارد، زیرا با ایجاد باشگاه و فضای رسمی، ورزشکارانی که دارای سلاح هستند موظف خواهند بود سلاح خود را در محل باشگاه نگهداری کنند و در نتیجه از تردد این سلاح‌ها در سطح شهر جلوگیری خواهد شد.



رئیس هیئت تیراندازی قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سالن فعلی تیراندازی اشاره کرد و گفت: فضای فعلی از نظر موقعیت مکانی شرایط بسیار مناسبی دارد گ، اما تصمیماتی که در ادوار گذشته گرفته شده بر مبنای فروش این محل بوده است و اکنون نیز قرار نیست تغییری در این تصمیم ایجاد شود.



وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان در حال پیگیری برای انتخاب یک فضای جدی و مناسب به عنوان جایگزین است و مطالبه هیئت تیراندازی نیز این است که برای این سالن، جایگزینی متناسب با نیازهای رشته و ورزشکاران در نظر گرفته شود.



زیرساخت تیراندازی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است



متقیان نژاد با بیان اینکه هیئت تیراندازی قم در بخش قهرمانی عملکرد قابل قبولی داشته است، اظهار کرد: در بخش امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داشتیم تلاش شد در حوزه قهرمانی عملکرد مناسبی داشته باشیم اما در حوزه زیرساختی، آنچه در نظر داشتیم به طور کامل محقق نشد.



وی افزود: هدف ما این بود که در چهار سال نخست بتوانیم یک سالن تیراندازی الکترونیک ایجاد کنیم و با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، در نهایت موفق شدیم ۱۰ خط الکترونیک در اختیار داشته باشیم.



رئیس هیئت تیراندازی قم بیان کرد: شرایط اقتصادی نیز بدون تردید در روند توسعه زیرساخت‌های این رشته تأثیرگذار بوده است اما با وجود این محدودیت‌ها، در بخش قهرمانی دستاوردهای خوبی برای تیراندازی قم رقم خورده است.

وی ادامه داد: سال گذشته نخستین مدال طلای آسیا در رشته تیراندازی توسط محمدمهدی چوبین برای قم به دست آمد و همچنین فاطمه سادات حسینی به عنوان نخستین نماینده زن استان در مسابقات جام جهانی هند حضور پیدا کرد.



متقیان نژاد با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادیابی گفت: بر اساس آمار موجود، سالانه نزدیک به ۶۰۰ نفر دست‌کم یک بار با رشته تیراندازی آشنا می‌شوند و این ظرفیت می‌تواند در صورت استمرار برنامه‌های استعدادیابی به پشتوانه‌ای برای آینده این رشته تبدیل شود.



تیراندازی برای پیشرفت به حمایت نیاز دارد



وی با اشاره به تغییر ترکیب ورزشکاران در رشته‌های تفنگ و تپانچه عنوان کرد: در سطح کشور تعداد تیراندازان رشته تفنگ نسبت به تپانچه کاهش پیدا کرده است و این موضوع در استان قم نیز دیده می‌شود به طوری که اکنون تعداد ورزشکاران تپانچه از تفنگ بیشتر است.



رئیس هیئت تیراندازی قم، هزینه‌های مورد نیاز برای فعالیت در این دو رشته را یکی از عوامل این وضعیت دانست و افزود: فعالیت در رشته تپانچه به تجهیزات محدودتری نیاز دارد و در مقابل، تفنگ به امکانات و تجهیزات بیشتری احتیاج دارد که همین مسئله بر استقبال ورزشکاران اثر گذاشته است.



متقیان نژاد تصریح کرد: تیراندازی برای ادامه مسیر پیشرفت و تثبیت موفقیت‌های خود به حمایت نیاز دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود که ظرفیت‌ها و موفقیت‌های این رشته بیشتر دیده شود.



وی گفت: امیدواریم سال آینده خانه تیراندازی در قم داشته باشیم و اگر این هدف محقق شود، یک زیرساخت ماندگار برای سالیان طولانی در اختیار تیراندازی استان قرار خواهد گرفت.



رئیس هیئت تیراندازی قم خاطرنشان کرد: فضای فعلی با وجود برخی مزیت‌ها مناسب است اما داشتن یک مکان ثابت و مشخص موجب می‌شود تمرکز فعالیت‌ها افزایش پیدا کند و برنامه‌های این رشته با انسجام بیشتری دنبال شود.