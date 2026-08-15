https://mehrnews.com/x3cP8t ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6917597 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هشتمین شب پایداری و مقاومت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هشتمین شب پایداری و مقاومت برگزار شد. دریافت 161 MB کد مطلب 6917597 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود موج صد و شصت و هشتم حضور لنگرودی ها در میدان اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد صد و شصت و هشتمین شب از حماسه مردم لاهیجان در خیابان رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
نظر شما