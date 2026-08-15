https://mehrnews.com/x3cP9x ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6917649 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ تجمع مردم چرام در صد و شصت و هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت چرام-تجمع مردم چرام در صد و شصت و هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 45 MB کد مطلب 6917649 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد موج صد و شصت و هشتم حضور لنگرودی ها در میدان ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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