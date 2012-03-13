اهدای کبوتران دانش آموز رامیانی به حرم امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی دانش آموز شهرستان رامیان است که به همراه گروه اعزامی دانش آموزان به زیارت حرم امام رضا (ع) مشرف شد.

وی کبوتران خود را که چندین سال با علاقه نگهداری کرده بود را برای تقدیم به بارگاه ملکوتی همراخود برد.

این دانش آموز که این اولین سفرش به مشهد مقدس بود، هدف خود را عشق وعلاقه بسیار به آقا امام رضا(ع) عنوان کرد.



آخرین گروه از دانش آموزان زیارت اولی ها شهرستان رامیان با یک دستگاه مینی بوس و با سپرستی و همراهی دو نفر از معاونین مدارس به مدت سه روز عازم زیارت حرم ملکوتی امام هشتم (ع) شدند .



رامیان در شرق گلستان واقع شده است.