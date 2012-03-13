تخفیف 40 درصدی هتلها به بازنشستگان تامین اجتماعی

حمید رضا جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی تخفیفات ویژه ای برای مسافرت بازنشستگان سازمانهای تامین اجتماعی وکشوری در هزینه های اقامت وپذیرائی لحاظ کرده است.

وی افزود: به منظور تشویق و ترغیب بازنشستگان به سفر، 40 درصد تخفیف در هزینه های اقامت در هتل و 20 درصد تخفیف در هزینه های پذیرایی در رستوران های هتل در ایام نوروز در نظر گرفته شده است.



نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی گفت: با توجه به اینکه سهام این شرکت متعلق به سازمانهای تامین اجتماعی و استخدام کشوری است گفت: تکریم از بازنشستگان از وظایف ما است.

وی بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، اولویت ها و تسهیلات ویژه ای را برای رفاه بازنشستگان برنامه ریزی کرده است.



جباری با معرفی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به عنوان بزرگترین گروه هتلداری کشور افزود: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با 64 هتل و مهمانسرا و چهار هزار و 400 تخت در 23 استان کشور آماده پذیرایی از گردشگران، مسافران، سیاحان و میهمانان است.