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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

جباری خبر داد:

تخفیف 40 درصدی هتلها به بازنشستگان تامین اجتماعی

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی از برنامه های این نهاد برای اعمال تخفیف 40 درصدی اقامت بازنشستگان در هتلها طی ایام نوروز خبر داد.

حمید رضا جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی تخفیفات ویژه ای برای مسافرت بازنشستگان سازمانهای  تامین اجتماعی وکشوری در هزینه های اقامت وپذیرائی  لحاظ کرده است.

وی افزود: به منظور تشویق و ترغیب بازنشستگان به سفر، 40 درصد تخفیف در هزینه های اقامت در هتل و 20 درصد تخفیف در هزینه های پذیرایی در رستوران های هتل در ایام  نوروز در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی گفت: با توجه به اینکه سهام این شرکت متعلق به سازمانهای تامین اجتماعی و استخدام کشوری است گفت: تکریم از بازنشستگان از وظایف ما است.
 
وی بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، اولویت ها  و تسهیلات ویژه ای را برای رفاه بازنشستگان برنامه ریزی کرده است.

جباری با معرفی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به عنوان  بزرگترین گروه هتلداری کشور افزود: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با 64 هتل و مهمانسرا و  چهار هزار و 400 تخت در 23 استان  کشور آماده پذیرایی از  گردشگران، مسافران، سیاحان و میهمانان است.
کد مطلب 1558946

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