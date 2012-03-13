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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان فردا تشییع می‌شود

پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان فردا تشییع می‌شود

پیکر عبدالمحمد روح‌بخشان، مولف، پژوهشگر و روزنامه‌نگار که ساعت 1 بامداد روز گذشته 22 اسفند در سن 73 سالگی دار فانی را وداع گفت، فردا چهارشنبه تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمحمد روح بخشان در سال 1317 دیده به جهان گشود. او تحصیلکرده رشته حقوق و ادبیات فرانسه بود و همچنین دوره آموزشی باستان شناسی  و تاریخ را در سوئیس گذرانده بود.

وی سال‌ها به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود و نخستین مصاحبه خود را با امام راحل (ره) در پاریس انجام داد که در کیهان آن روزگار به چاپ رسید.

مرحوم روح بخشان همچنین بعدها در مرکز نشر دانشگاهی مشغول به کار شد و به ویراستاری و همچنین انتشار مجله لقمان به زبان فرانسه پرداخت.

از وی آثار فراوانی بر جای مانده است که از آن میان می‌توان به هفتصد مقاله در نشریات مختلف و کتاب های تألیفی و ترجمه مانند جلوه‌های هنر پارسی، مقدمه ای بر  تصحیح تذکره الاولیای عطار، ویرایش و ترجمه یونانیان و بربرها، فرنگ و فرنگی در ایران، ایران فتحعلیشاهی، ویراستاری کلیله و دمنه براساس کتابتی نویافته از قرن سیزدهم و ... اشاره کرد.

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد عبدالمحمد روح‌بخشان ساعت 8:30 فردا چهارشنبه 24 اسفند از مقابل منزل او واقع در ولنجک، خیابان 26 ، البرز یکم، کوهسار، بن بست کوی توچال، مجتمع پردیس انجام خواهد شد.

کد مطلب 1559032

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