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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

در حوزه هنری یاسوج/

مجموعه های تجسمی "سرجان" و"تجربه دیدار" منتشر شدند

مجموعه های تجسمی "سرجان" و"تجربه دیدار" منتشر شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: دو مجموعه آثار تجسمی "سرجان" و"تجربه دیدار" در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به چاپ رسید.

مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: این دو مجموعه از آثار هنرمندان تجسمی استان است که در قالب دو کتاب نفیس در تیراژ هزار نسخه منتشر شده است.

رسول شریفی افزود: این کتابها نخستین آثار تجسمی هنرمندان این استان است که در بخشهای خوشنویسی، طراحی، گرافیک، نقاشی، نگارگری به چاپ رسیده است.

وی عنوان کرد: 12 مجموعه هنرهای تجسمی دیگر شامل مجموعه گرافیک استان، آثار زنده یاد استاد سید امرالله حسینی و آثار هنرمندان تجسمی استان، در حال گردآوری است که در آینده نزدیک منتشر می شوند.

کد مطلب 1559118

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