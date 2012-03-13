مجموعه های تجسمی "سرجان" و"تجربه دیدار" منتشر شدند

مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: این دو مجموعه از آثار هنرمندان تجسمی استان است که در قالب دو کتاب نفیس در تیراژ هزار نسخه منتشر شده است.

رسول شریفی افزود: این کتابها نخستین آثار تجسمی هنرمندان این استان است که در بخشهای خوشنویسی، طراحی، گرافیک، نقاشی، نگارگری به چاپ رسیده است.

وی عنوان کرد: 12 مجموعه هنرهای تجسمی دیگر شامل مجموعه گرافیک استان، آثار زنده یاد استاد سید امرالله حسینی و آثار هنرمندان تجسمی استان، در حال گردآوری است که در آینده نزدیک منتشر می شوند.