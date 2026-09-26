از دفاع مقدس تا میدان مقاومت؛ روحیه ایستادگی همچنان زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حبیبی شامگاه شنبه در جمع مردم یاسوج با اشاره به همزمانی بازگشایی مدارس و دانشگاهها با هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: تعلیم و تربیت زمانی میتواند اثرگذار باشد که دانایی در کنار عمل قرار گیرد و نسل جدید علاوه بر دانش، روحیه مسئولیتپذیری و ایستادگی را نیز بیاموزد.
وی با استناد به مفاهیم دینی و چرخه حیات انسانی افزود: حیات زمین با انسان، حیات انسان با روح، حیات روح با عقل، حیات عقل با علم و حیات علم با عمل است و اگر هر یک از این حلقهها در نظام تعلیم و تربیت نادیده گرفته شود، فرهنگ با آسیب مواجه خواهد شد.
دفاع مقدس؛ الگوی پیوند ایمان و عمل
این رزمنده دوران دفاع مقدس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی و فشارهای بینالمللی برای تجزیه ایران، بیان کرد: دشمنان تصور میکردند با ترتیبات امنیتی شرق و غرب میتوانند انقلاب اسلامی را زمینگیر کنند، اما حضرت امام خمینی (ره) با درایت و توکل، موازنه قدرت را تغییر دادند.
حبیبی عملیات ثامنالائمه و شکست حصر آبادان را یکی از نقاط عطف دوران دفاع مقدس دانست و گفت: این عملیات نشان داد با تبعیت از ولایت و اتکا به نیروی ایمان، هیچ بنبستی وجود ندارد و ملت ایران میتواند در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند.
فرهنگ مقاومت؛ حلقه اتصال نسلها
وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان، ادامه داد: امروز باید برای دانشآموزان و دانشجویان تبیین شود که دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از درسهای ایمان، مسئولیتپذیری، خودباوری و ایستادگی است که میتواند در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
این رزمنده دفاع مقدس با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با استکبار گفت: امروز همان روحیه و بعثت در میادین مختلف جریان دارد و دشمنان به دنبال آخرین برگهای خود هستند.
حبیبی افزود: تحولات منطقه با سرعت در حال انجام است و جبهه مقاومت نیز با تکیه بر ایمان و ایستادگی مسیر خود را دنبال میکند.
وی در پایان اضافه کرد: همانگونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با دست خالی در برابر تانکهای دشمن ایستادند، امروز نیز ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت میتواند زمینهساز ایستادگی در برابر تهدیدها باشد و دشمنان نظام اسلامی در میادین مختلف با شکست مواجه شوند.
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