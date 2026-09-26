به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینرنیکوکلام مطهر شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم قم در سرای همدلی جامعه مهندسین استان قم با اشاره به استمرار حضور جامعه مهندسی در این برنامهها اظهار کرد: مهندسان، سازمان نظام مهندسی، سازمان بسیج مهندسین قم و اداره کل صنعت بیش از ۲۱۰ شب در این مکان حضور داشتهاند.
وی افزود: این حضور با هدف حمایت از نیروهای مسلح، بیعت با رهبر معظم انقلاب و همچنین اعلام دفاع از کشور اسلامی برگزار میشود که ملت ایران و مردم قم همچنان در صحنه حضور دارند و دشمنان بدانند که نمیتوانند میان مردم و نظام جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کنند.
رییس سازمان بسیج مهندسین قم با اشاره به حضور مستمر اقشار مختلف مردم در این اجتماعات تصریح کرد: جامعه مهندسی نیز در کنار سایر اقشار تلاش کرده است سهم خود را در این حضور مردمی ایفا کند و حمایت خود را از نیروهای مسلح و کشور نشان دهد.
وی با اشاره به مواضع مطرحشده از سوی نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تلاش برای خارج کردن مردم از صحنه گفت: مردم ایران همچنان در میدان حضور دارند و استمرار این اجتماعات نشان میدهد چنین محاسباتی با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امشب از خانواده شهدای مهندس تجلیل میشود و جامعه مهندسی قم افتخار دارد در این برنامه از خانواده دانشمند شهید امیرحسین فقیهی، از شهدای برجسته هسته ای کشور، تقدیر کند.
وی افزود: شهید امیرحسین فقیهی از دانشمندان کشور و از افتخارات قم بود و جامعه مهندسی استان ضمن گرامیداشت یاد این شهید، از مادر و خواهر وی نیز تجلیل خواهد کرد.
رییس بسیج مهندسین قم ادامه داد: از دو شهید مهندس دیگر نیز در این برنامه یاد خواهد شد و خانوادههای آنان مورد تکریم قرار خواهند گرفت.
وی با قدردانی از حضور سردار میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم و نیروهای فراجا در این اجتماع گفت: سردار میرحیدری و مجموعه فراجا در این برنامه مهمان نیستند بلکه میزبان مردم و همراه آنان در برگزاری این اجتماعات هستند.
وی افزود: از روز نخست برگزاری این برنامهها، نیروهای فراجا از دیگر افسران و نیروهای انتظامی در کنار بسیجیان، پاسداران، مهندسان و فعالان حوزه صنعت حضور داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار همکاری میان نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه، جامعه مهندسی و مجموعه صنعت در برگزاری این اجتماعات، زمینه حضور منظم مردم و اقشار مختلف را در سرای همدلی میدان ارتش فراهم کرده است.
نیکوکلام با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای ادامه این اجتماعات اظهار کرد: روز دوشنبه هفته جاری میزبان جمعی از سنگرسازان بیسنگر جهاد سازندگی خواهیم بود.
نظر شما