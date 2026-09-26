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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

نمایشگاه طرح اسوه بسیج در مصلی الغدیر تربت جام

نمایشگاه طرح اسوه بسیج در مصلی الغدیر تربت جام

تربت جام- همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه طرح اسوه بسیج در مصلی الغدیر تربت جام برپا شد.

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کد مطلب 6959611

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