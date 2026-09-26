https://mehrnews.com/x3d9DT ۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6959611 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ نمایشگاه طرح اسوه بسیج در مصلی الغدیر تربت جام تربت جام- همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه طرح اسوه بسیج در مصلی الغدیر تربت جام برپا شد. دریافت 42 MB کد مطلب 6959611 کپی شد مطالب مرتبط روایت های شنیدنی یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس جانبازان بهترین مخلوقات خدا در مسیر ابدیت هستند کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» در مشهد رونمایی شد برچسبها تربت جام خراسان رضوی دفاع مقدس
نظر شما