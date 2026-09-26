اهداف دشمن در «دفاع مقدس دوم» تغییر نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی شامگاه شنبه در تجمع جمع مردم یاسوج و مسئولان استان به مناسبت هفته دفاع مقدس، با اشاره به تفاوتهای ماهوی دفاع مقدس هشتساله با شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: در هر دو دوران، اهداف راهبردی دشمن واحد بوده و به دنبال تسلیم، تجزیه و براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما آنچه تغییر کرده، ابزارها و میدان نبرد است.
وی افزود: دشمن در هر دو مقطع از عنصر غافلگیری استفاده کرده است؛ دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگی نظامی و کلاسیک بود، اما در شرایط کنونی که میتوان آن را «دفاع مقدس دوم» نامید، با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این منازعه، ترکیبی پیچیده از جنگ سایبری، شناختی، ادراکی، اقتصادی و نظامی است که در ابعاد مختلف علیه ایران اسلامی به کار گرفته میشود.
غرب از حقوق بشر به عنوان ابزار غارت استفاده میکند
محمدی با اشاره به رویکرد جبهه غرب، خاطرنشان کرد: اگر تا دیروز دشمن با شعارهایی همچون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی تلاش میکرد اراده خود را بر جهان تحمیل کند، امروز سیاستهای استکباری عریانتر شده است.
وی ادامه داد: امروز رسماً اعلام میکنند که دنیا باید در برابر خواستههای آنان تسلیم باشد و در غیر این صورت با جنگ و دشمنی مواجه خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، «ایران قدرتمند» را خار چشم بدخواهان دانست و گفت: جغرافیای ایران و رنگینکمان اقوام، یک مزیت ارزشمند است و دشمنان تلاش میکنند با ایجاد تنشهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک به وحدت ملی ضربه بزنند.
رهبری و فرهنگ شهادت؛ ارکان مقاومت ملت ایران
محمدی در ادامه، مؤلفههای پیروزی و موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس اول و دوم را دارای وجوه مشترک دانست و عنوان کرد: مدیریت منابع، انسجام ملی، دشمنشناسی، زمانشناسی و وجود رهبری حکیمانه از ارکان اصلی موفقیت ملت ایران بوده است.
وی افزود: در این فرهنگ، شهادتطلبی به عنوان یک فرهنگ بنیادی و همراهی همدلانه مردم با نیروهای مسلح، از ستونهای اصلی مقاومت محسوب میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش نسل جوان در شرایط کنونی گفت: جوانان و نوجوانان امروز افسران جنگ شناختی هستند و شرایط موجود، هوشیاری همه مردم بهویژه این نسل را میطلبد.
محمدی در پایان بیان کرد: باید با تکیه بر عقلانیت و قدرت بازدارندگی، همچون گذشته نقشههای دشمنان را خنثی کرد و در مسیر حفظ اقتدار نظام اسلامی گام برداشت.
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