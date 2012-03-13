  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

شریفی:

بسیجیان، نوجوانان را خطرات مواد محترقه آگاه کنند

بسیجیان، نوجوانان را خطرات مواد محترقه آگاه کنند

شاهرود – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی شاهرود گفت: بسیجیان اجازه ندهند که نوجوانان همسن و سال آنان فریب سودجویان را خورده و آنان را از خطرات مواد محترقه آگاه کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد شریفی صبح امروز در جمع دانش آموزان شرکت کننده در حلقه صالحین واحد پوینده آیت الله کاشانی بسیج دانش آموزی حوزه ایمان شاهرود با بیان به اینکه دانش آموزان بسیجی الگوی جامعه و دیگر دانش آموزان هستند افزود: اگر کسی به جوانان و نوجوانان پیشنهاد خرید یا پرتاب مواد منفجره را داد با پاسخ نه، از حادثه ایمن می شوند.

وی با اشاره به خطرات مواد محترقه و آسیب های آن گفت: نوجوانان باید بدانند که افراد سودجو برای به دست آوردن پول حاضرند هرکاری بکنند و برای آنان سلامت جسمی و روحی شما و اجتماع اهمیتی ندارد.

رئیس پلیس امنیت عمومی شاهرود با بیان به اینکه دانش آموزان بسیجی الگوی جامعه و دیگر دانش آموزان هستند افزود: بسیجیان نباید اجازه دهند که نوجوانان همسن و سال آنها فریب سودجویان را بخورند و با آگاهی دادن، آنان را از خطرات مواد محترقه حفظ کنند.

شریفی در پایان سخنان خود با هشدار دوباره به نوجوانان گفت: باید سال نو را با یک خاطره خوب و با آرامش خیال برای خود و خانواده آغاز کرد و با رعایت نکات ایمنی و تذکر به دیگران از حوادث احتمالی جلوگیری کرد.
 

کد مطلب 1559120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها