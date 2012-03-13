مستند سینمایی سیمین دانشور کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، کار ساخت مستند سینمایی زندگی سیمین دانشور از روز تشییع پیکر او در تالار وحدت (21 اسفند) و از سوی سیدجواد میرهاشمی کلید خورد.

میرهاشمی که پیش از این مستندهای «خون است دلم برای ایران» درباره منوچهر ستوده و «از پاریز تا پاریس» درباره محمد ابراهیم باستانی پاریزی را ساخته بود و مستند «ایرج افشار» او هم مراحل ساختش به پایان رسیده، اینک در حال ساخت یک مستند سینمایی درباره زندگی سیمین دانشور است.

در این مستند نظر بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی کشور و شاعران و نویسندگان مطرح ایران که با سیمین دانشور آشنا بوده‌اند، آمده است.

همچنین بخش‌هایی از فیلم‌هایی که از دوره‌های مختلف زندگی سیمین دانشور باقی مانده است، در مستند اخیر و برای اولین بار به کار گرفته شده است.

سیمین دانشور خالق «سووشون» 8 اردیبهشت 1300 در شیراز به دنیا آمد و 19 اسفند 1390 در تهران درگذشت. پیکرش 21 اسفند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.